أبطال آسيا للنخبة: عوار يقود الاتحاد لاكتساح الشرطة وخسارة للدحيل

حسم الاتحاد السعودي مواجهته أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وبادر الشرطة بالتسجيل مبكراً عبر مهاجمه بسام شاكر، ليشعل المدرجات العراقية، لكن الرد الاتحادي جاء قوياً وسريعاً، بعدما نجح النجم الجزائري حسام عوار في تسجيل هدفين، مقابل هدف لكل من موسى ديباي وفابينيو، ليؤكد "العميد" تفوقه ويعود من بغداد بانتصار ثمين. ويُعد هذا الفوز امتداداً لتفوق الفرق السعودية أمام نظيرتها العراقية، إذ لم ينجح الشرطة سوى في تحقيق انتصار واحد فقط، من أصل 11 مواجهة أمام أندية المملكة، فيما واصل الاتحاد تألقه في البطولة ليعزز حظوظه في صدارة المجموعة ومواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة. وحقق الاتحاد انتصاراً مهماً، بعد أن تعرض لهزيمتَين على التوالي، كانت قريبة من أن تُنهي آماله في المنافسة القارية مبكراً.

وفي لقاء آخر، فاز الوحدة الإماراتي على ضيفه الدحيل القطري 3-1. إذ تقدم الدحيل عبر هدف كريستوف بياتيك في الدقيقة 20، قبل أن يرد الوحدة بثلاثية عن طريق عمر خربين (35 من ضربة جزاء) وبراهيما ديارا (45+2) وعلاء الدين زهير (67).

وأخفق الشارقة الإماراتي في مواصلة العروض القوية، عندما خسر أمام ضيفه تراكتور الإيراني 0-5، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الشارقة. وتصدر الوحدة مؤقتاً ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط من مباراتين للهلال، وخمس نقاط لتراكتور وأربع لكل من الأهلي وشباب الأهلي والشارقة، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة.