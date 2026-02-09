أبطال آسيا للنخبة: صراع مفتوح على بطاقات العبور

- مواجهات حاسمة في دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يتصدر منطقة الغرب بـ18 نقطة، ويواجه شباب الأهلي الإماراتي، بينما يلتقي الدحيل القطري مع الشارقة في صراع التأهل. الوحدة الإماراتي يواجه الأهلي السعودي في لقاء مهم، والشرطة العراقي يلاقي ناساف كارشي في محاولة لمغادرة قاع الترتيب. - تأهل الفرق: الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي ضمنت التأهل لدور الـ16، حيث يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة بعد ثماني مباريات في مرحلة الدوري. - مواعيد المباريات النهائية: تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي في السعودية خلال أبريل 2026.

تشهد الجولة السابعة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الاثنين، مجموعة من المواجهات المهمة، حيث يقابل الهلال السعودي مضيفه شباب الأهلي الإماراتي (الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وهو يتصدر جدول ترتيب منطقة الغرب بـ18 نقطة، فيما يمتلك شباب الأهلي 10 نقاط في المركز الخامس. وسيحرَم "الزعيم"، من خدمات الفرنسي كريم بنزيمة، لخوضه مباريات في مرحلة الدوري مع ناديه السابق اتحاد جدة، خلال الموسم الحالي، على أن يكون متاحاً للمشاركة ابتداءً من دور الـ16.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي الدحيل القطري مع الشارقة الإماراتي في الدوحة. ويحتل الدحيل المركز السابع برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي. وباتت آمال الدحيل في التأهل معلقة بخيط رفيع، ويعود ذلك إلى معاناة الفريق القطري في الحفاظ على تقدمه، فقد شهدت الخسارة أمام تراكتور الأخيرة، فقدان الدحيل نقاطاً من مواقف كان فيها متقدماً هذا الموسم. وسيكون الوحدة الإماراتي على موعد مع لقاء مهم أمام الأهلي السعودي في أبوظبي (الساعة 15:45 بتوقيت القدس المحتلة)، وهو يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الترتيب الثالث. من جهته، وبالتوقيت عينه، يقابل الشرطة العراقي نظيره ناساف كارشي في صراع مغادرة قاع الترتيب، حيث يحتل ناسف المركز الأخير من دون أي نقطة، مقابل نقطة يتيمة للفريق العراقي، صاحب المركز قبل الأخير.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب بأبطال آسيا للنخبة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لتراكتور، و13 من خمس مباريات للوحدة، و10 لكل من الأهلي وشباب الأهلي، و7 لكل من الدحيل والشارقة، و6 للاتحاد، و3 للغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة للشرطة، في حين ما زال رصيد ناساف خالياً من النقاط. وضمنت أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي التأهل إلى دور الـ16. ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام المباريات خلال شهر مارس/آذار 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية، خلال شهر إبريل/نيسان القادم.