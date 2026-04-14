أبطال آسيا للنخبة: رفع عدد الأندية إلى 32 في الموسم المقبل؟

أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسلسلة من التغييرات في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل 2026-2027، وذلك من أجل تطوير قوة البطولة الآسيوية الأولى في كرة القدم، ومنح فرص أكبر للمنافسة من الأندية المشاركة.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، إمكانية رفع عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقاً، وسيدخل القرار برفع عدد الأندية حيز التنفيذ انطلاقاً من الموسم المقبل 2026-2027، وذلك بعد مصادقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عليها، واصفاً إياها بأنها "توسعة مفصلية".

ووفقاً للتفاصيل الخاصة بالبيان الرسمي الجديد، تنقسم مرحلة المجموعة الموحدة في أبرز مسابقات الأندية على مستوى القارة إلى منطقتين: الشرق والغرب، قبل الانتقال إلى منافسات الأدوار الإقصائية، وسيبقى النظام العام للمسابقة الآسيوية على حاله إلى حد كبير، لكن اعتباراً من موسم 2026-2027 سترتفع أندية كل مجموعة من 12 إلى 16 فريقاً، على أن يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في كل مجموعة تلقائياً إلى دور الـ16.

وفي تغيير لافت عن الأنظمة السابقة، فإن الأندية التي تنهي مرحلة دور المجموعة الموحدة من كل منطقة في المراكز من السابع إلى العاشر لن تخرج من دوري أبطال آسيا للنخبة بسرعة، بل ستنتقل إلى مرحلة فاصلة مستحدثة ضمن الأدوار الإقصائية، وجاء في بيان الاتحاد: "يُعزز هذا التوسيع الأخير التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم منصة قارية أكثر شمولية وقابلية للنمو التجاري؛ إذ يُسهم في توسيع نطاق تمثيل نخبة كرة القدم في القارة، بما يضمن بقاء دوري أبطال آسيا للنخبة في طليعة المشهد الكروي العالمي، وتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير وكافة المعنيين".

شهدت بطولة دوري أبطال آسيا منذ موسم 2024-2025 تغييرات كبيرة، بدأت بتغيير الاسم إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأصبحت البطولة الآسيوية الثانية هي دوري أبطال آسيا 2، في حين أمست تسمية البطولة الآسيوية الثالثة هي كأس التحدي الآسيوي، وتُقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من نسخة 2025-2026 هذا الأسبوع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.