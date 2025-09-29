أبطال آسيا للنخبة: الهلال يواصل التألق والغرافة يستعيد التوازن

- استعاد الغرافة القطري توازنه بفوز ثمين 2-0 على الشرطة العراقي، بفضل أهداف خوسيلو وفرجاني ساسي، بعد خسارة درامية في الجولة الأولى أمام الشارقة. - تعادل الوحدة الإماراتي سلبياً مع تراكتور الإيراني، بعد فوزه السابق على الاتحاد، بينما تعادل تراكتور مع شباب الأهلي في الجولة الأولى. - واصل الهلال السعودي تألقه بفوز مثير 3-2 على ناساف الأوزبكي، لينفرد مؤقتاً بصدارة ترتيب أندية الغرب برصيد ست نقاط، متقدماً على الوحدة والغرافة.

انطلقت منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 في منطقة الغرب، حاملةً معها نتائج مؤثرة في سباق الصدارة. وتمكّن الغرافة القطري من استعادة توازنه بفوز ثمين على الشرطة العراقي، فيما اكتفى الوحدة الإماراتي بالتعادل أمام تراكتور الإيراني، في حين واصل الهلال السعودي تألقه بتحقيق انتصار ثانٍ خارج الديار انفرد به مؤقتاً بصدارة الترتيب.

وانتصر الغرافة القطري على ضيفه الشرطة العراقي 2-0، على استاد خليفة الدولي في الريان، وسجل أهداف "الفهود"، الإسباني خوسيلو، والتونسي فرجاني ساسي، في الشوط الثاني، ليخرجوا بانتصار مهم، بعد الخسارة الدرامية في الجولة الأولى، بعدما سجل الشارقة الإماراتي هدفَين في الوقت بدل الضائع، ليحسم المباراة بنتيجة 4-3 ويصدم الفريق القطري بخسارة صعبة في أبطال آسيا للنخبة.

وخيّم التعادل السلبي على لقاء الوحدة الإماراتي ومضيفه تراكتور الإيراني على استاد ياديغار إمام في تبريز. وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى. وكان الوحدة قد فاز في الجولة الأولى على الاتحاد 2-1 في أبو ظبي، في حين تعادل تراكتور مع شباب الأهلي 1-1 في دبي.

ونجح الهلال السعودي في تحقيق فوز مثير خارج ملعبه على ناساف الأوزبكي، بنتيجة 3-2، على الاستاد المركزي في قرشي. وسجل سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (21) وثيو هيرنانديز (45+2) وماركوس ليوناردو (79) أهداف الهلال، في حين أحرز سردوربيك بهروموف (27) وجافوخير سيديكوف (60) هدفي ناساف. وكان الهلال فاز في الجولة الأولى على الدحيل 2-1 في الرياض، في حين خسر ناساف أمام الأهلي 2-4 في جدة.

وانفرد الهلال مؤقتاً بصدارة ترتيب أندية منطقة الغرب، برصيد ستّ نقاط من مباراتَين، مقابل أربع نقاط للوحدة، وثلاث لكل من الأهلي والغرافة والشارقة، ونقطتين لتراكتور، ونقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة في حين لا يزال رصيد الدحيل والاتحاد وناساف خالياً من النقاط.