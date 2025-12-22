- حقق نادي الغرافة القطري فوزاً صعباً على الوحدة الإماراتي بهدف سيدو سانو في الدقيقة 87، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة. - الأهلي السعودي اكتسح الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، ليواصل تفوقه التاريخي في المواجهات بين الفريقين، بينما يعاني الشرطة من سلسلة خسائر متتالية في البطولة. - الهلال السعودي يواصل تصدره في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بهدف مالكوم، محققاً انتصاره السادس على التوالي، بينما تراكتور الإيراني يقترب من التأهل بفوزه على الدحيل القطري.

خطف نادي الغرافة القطري انتصاراً صعباً بهدف نظيف على ضيفه فريق الوحدة الإماراتي، فيما استطاع الأهلي السعودي التفوق على الشرطة العراقي، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعجز نجوم نادي الغرافة القطري في الشوط الأول، عن هزّ شباك حارس مرمى فريق الوحدة الإماراتي، الذي استطاع التصدي لعدد من الفرص الخطرة، فيما وقف المدافعون جيداً، واعتمدوا على تنظيم الهجمات المرتدة السريعة، في حين شهد الشوط الثاني إضاعة الفهود لركلة جزاء، نفذها الجزائري ياسين براهيمي، لكنهم قبل نهاية اللقاء خطفوا الانتصار الصعب، بهدف سجله سيدو سانو في الدقيقة 87، ورفع الغرافة رصيده إلى ستة نقاط، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة.

بدوره، أخفق الشرطة العراقي في تحقيق الفوز الأول في أبطال آسيا للنخبة، عندما انهزم أمام مضيفه الأهلي السعودي 5-0، على استاد الزوراء في بغداد. وسجل أهداف حامل اللقب، كل من البرازيليَين روجير إيبانيز وجالينو والإنكليزي إيفان توني وصالح أبو الشامات وزياد الجهني، ليتواصل السجل التاريخي لمصلحة الأهلي، بعدما انتصر في آخر أربع مواجهات جمعته بالشرطة. وشهدت البطولة، نتائج متواضعة لممثل الكرة العراقية، بعدما خسر مبارياته الخمس الأخيرة، ليعادل أطول سلسلة خسائر له في المسابقة، وهي التي سُجّلت بين فبراير/شباط 2004 ومارس/آذار 2005.

من جهته، واصل الهلال السعودي، تربعه على صدارة ترتيب منطقة الغرب في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد فوزه على مضيفه الشارقة الإمارات، بهدف وحيد سجله البرازيلي مالكوم في الدقيقة 81، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة القارية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، عقب تحقيقه الانتصار السادس على التوالي، بعدما ضمن تأهله إلى الدور القادم، فيما تجمد رصيد الشارقة عند سبع نقاط.

أما نادي تراكتور الإيراني، فاقترب من بلوغ الدور الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه الصعب على الدحيل القطري، بهدفَين مقابل هدف، ما جعله يرفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما واصلت كتيبة المدرب الجزائري جمال بلماضي، مسلسل نزيف النقاط في المسابقة القارية، بعدما تجمد رصيدهم عند سبع نقاط فقط.