تتواصل مباريات الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بمواجهات مهمة، عندما يلتقي نادي السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة (الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد انتهت أول مباراة قارية لروبرتو مانشيني على رأس القيادة الفنية للسد بالخسارة 1-3 أمام الوحدة الإماراتي، وسيكون المدرب الإيطالي بانتظار أداءٍ أكثر صلابة من لاعبيه في هذه المواجهة. ويلتقي الفريقان للمرة الأولى منذ عام 2014، لكن السد لا يزال من دون أي فوز على الصعيد القاري هذا الموسم، كما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة. في المقابل، لم تكن الانتصارات مشكلةً بالنسبة لشباب الأهلي، الذي فاز في ثلاث مباريات من أصل خمس.



من جهته، يسعى نادي الاتحاد السعودي للعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يتقابل مع ضيفه ناساف الأوزبكي، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القدس المحتلة). وتسببت خسارة الاتحاد أمام الدحيل القطري في الجولة الخامسة بتراجع ترتيب ممثل السعودية على سلم جدول منطقة الغرب، في حين بقي ناساف قابعاً في القاع، بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.



وجاءت الخسارة أمام الدحيل بمثابة صدمة للاتحاد، الذي بدا وكأنه قد تجاوز بدايته الصعبة بعدما حقق فوزين متتاليين، عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين في أول جولتين. من جهة أخرى، فإن أي خسارة جديدة لناساف ستعني نهاية آماله الضئيلة أصلاً في التأهل، كما أن الأرقام لا تصبّ في مصلحته، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة خارج أرضه في المنافسات القارية.

وفي دوري أبطال آسيا 2، يقابل الحسين إربد الأردني نظيره أهال من تركمانستان، على استاد عمّان الدولي. ومع حسم هوية المتأهلين عن المجموعة الثالثة، يُركز فريق الحسين على تحقيق الفوز من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة. ويملك الفريق الأردني ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف سباهان الإيراني، ما يمنحه دافعاً قوياً لتحقيق الانتصار على أهال، الذي اكتفى بنقطة واحدة في مبارياته السابقة.