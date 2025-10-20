- تعود منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد توقف ثلاثة أسابيع، حيث تبدأ الجولة الثالثة الحاسمة لتحديد ملامح المنافسين على الصدارة، وتشهد مواجهات مثيرة بين أبطال سابقين وطامحين جدد. - تستضيف الأندية الإماراتية مواجهات قوية في منطقة الغرب، حيث يلتقي الوحدة مع الدحيل، وشباب الأهلي مع ناساف، والشارقة مع تراكتور، مستغلة ميزة اللعب على أرضها لتحقيق الانتصارات. - يظهر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لأول مرة مع الاتحاد السعودي، حيث يواجه الشرطة العراقي في بغداد، ساعياً لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتعزيز فرص المنافسة.

تعود عجلة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 إلى الدوران من جديد، اليوم الاثنين، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين كبار القارة على طريق المجد القاري. وتُعدّ هذه العودة بمثابة انطلاقة لمرحلة أكثر سخونة وإثارة، مع دخول المنافسة جولتها الثالثة، التي تحمل معها مواجهات مرتقبة وقصصاً مشوقة، ستشدّ أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية من شرقها إلى غربها. وتنتظر الجماهير أن تواصل البطولة تقديم مستويات عالية من الندية، خصوصاً في ظلّ تقارب المستويات بين الأندية المشاركة، وحرص الجميع على تحقيق انتصارات مبكرة تُقرّبهم من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد الجولة الثالثة مجموعة من المواجهات الكبيرة التي تجمع بين أبطال سابقين وطامحين جدد، في مشهد يعكس التنوع الكبير في هوية فرق النخبة الآسيوية. وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز المحطات التي تستحق المتابعة مع عودة المنافسات، مشيراً إلى أن الجولة الثالثة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المنافسين على الصدارة، ومفتاحاً لتصحيح المسار للفرق التي تعثرت في الجولتين الماضيتين.

ويستضيف نادي الوحدة الإماراتي نظيره الدحيل القطري، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويدخل الدحيل المباراة ولديه نقطة وحيدة، بعد خسارة أمام الهلال السعودي بالجولة الأولى وتعادل أمام الأهلي السعودي بالجولة الثانية، بينما يحتل فريق الوحدة الإماراتي المركز الرابع برصيد أربع نقاط. جدير بالذكر أن المواجهات الأخيرة بين الفريقين شهدت تفوقاً من جانب الدحيل أمام فريق الوحدة الإماراتي، حيث حقق الفريق القطري الفوز ذهاباً بنتيجة 3-2 في أبوظبي، وإياباً في الدوحة بنتيجة 1-0 في نسخة دوري أبطال آسيا 2018.

وفي منطقة الغرب أيضاً، يسعى الثلاثي الإماراتي لمواصلة بدايته القوية، حيث لا يتفوق على الأندية الإماراتية سوى الهلال والأهلي السعودي حامل اللقب. وسيكون فريق الوحدة واثقاً من تحقيق الفوز على أرضه أمام الدحيل القطري، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة هذا الموسم حتى الآن، في الوقت الذي يستضيف فيه فريق شباب الأهلي نظيره فريق ناساف الأوزبكي على استاد راشد في دبي.

من جهته، يستضيف الشارقة (الثالث بفارق الأهداف) نظيره فريق تراكتور الإيراني. ويحتل الأول المركز الثالث بأربع نقاط، مقابل نقطتين للفريق الإيراني الذي يقبع في المركز الثامن. وسيسعى بطل دوري أبطال آسيا الثاني موسم 2024-2025 لتحقيق النقاط الثلاث الكاملة في المباراة القادمة، علماً بأن الفريق الإيراني خرج بتعادلين حتى الآن. وتملك الأندية الثلاثة أربع نقاط لكل منها، ومع تمتع الثلاثي الإماراتي بأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، تتمتع جماهيره إلى حصد العلامة الكاملة في هذه الجولة.

وفي لقاء آخر، يحل الغرافة القطري ضيفاً على الأهلي السعودي، الذي يحتل وصافة الرتيب بأربع نقاط، مقابل ثلاث لكتيبة "الفهود" التي تأتي في المركز السادس. ولا يمر الأهلي بأفضل مستوياته، بعد أن تعادل مع الشباب بهدف لكل منهما في الدوري السعودي. ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف الخلود (الرابع)، فيما رفع الشباب رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وسيكون البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، الوجه الجديد الثالث الذي يظهر للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن تولى تدريب نادي الاتحاد السعودي خلفاً للفرنسي لوران بلان، حين يواجه بطل الدوري السعودي، نظيره الشرطة العراقي، في بغداد. المدرب البرتغالي، الذي سبق له أن درب بورتو وميلان، سيحتاج إلى بداية قوية، إذ افتتح بطل الدوري السعودي مشواره القاري بخسارتين متتاليتين (يحتل المركز الحادي عشر من دون أي نقطة، مقابل نقطة للشرطة، الذي يأتي في المركز العاشر).

ويأمل الاتحاديون أن يتمكن كونسيساو من إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات والمنافسة على الألقاب، خصوصاً أن المدرب البالغ من العمر 50 عاماً، حقق 11 لقباً مع نادي بورتو. ويدخل "العميد" المواجهة بعد أن فرّط بفرصة ثمينة لمواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري السعودي، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه الفيحاء.