أبطال آسيا للنخبة: الأهلي للدفاع عن لقبه واختبار صعب للاتحاد

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الجمعة، إلى مواجهتَي ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تقام في مدينة جدة السعودية، إذ يستعد النادي الأهلي بقيادة نجمه الجزائري رياضي محرز إلى خوض اختبار صعب أمام فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما يلاقي الاتحاد نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وفي تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القدس، يدخل رفاق النجم الجزائري رياض محرز المواجهة ضد فريق جوهور الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأعينهم على حسم المواجهة وتفادي ما حدث في اللقاء أمام الدحيل القطري ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة القارية. واحتاج الأهلي السعودي إلى التمديد من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بعدما منحته ركلة حرة متقنة من رياض محرز في الوقت الإضافي الفوز على الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء، لكن رغم الانتصار الذي حدث، فإنّ "الراقي" يُدرك أنه كان محظوظاً في بعض فترات اللقاء، خاصة في ظل الفرص التي أتيحت للدحيل في مواجهة مثيرة.

وسيسعى الأهلي إلى رفع مستواه في مباراة ربع النهائي، خاصة أنه سيواجه فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الطامح إلى كتابة المزيد من التاريخ، إذ يخوض الفريق الماليزي ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد تجاوزه عدة فرق قوية في منطقة الشرق، لكنه الآن يتطلع إلى مواصلة مغامرته أمام حامل اللقب.

أما في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، فسيخوض نادي الاتحاد السعودي مباراة صعبة ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يأمل "العميد" في تجاوز الاختبار ومواصلة رحلته في المسابقة القارية، التي يبحث عن لقبها الثالث في تاريخه بعدما استطاع تحقيقها في عامَي 2004 و2005.

واضطر نادي الاتحاد إلى القتال حتى اللحظات الأخيرة لتجاوز عقبة منافسه الوحدة الإماراتي في دور الـ16، إذ حقق الفوز بهدف نظيف سجله نجمه البرازيلي فابينيو من ضربة جزاء في اللحظة الأخيرة من الوقت الإضافي، ومع الدعم الجماهيري، سيشعر "العميد" بأن اللقب في متناوله هذا الموسم، كما يدخل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني المواجهة ضد الاتحاد السعودي بطموح مواصلة ظهوره الأول القاري، بعدما قدّم مستويات لافتة في طريقه إلى الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبخاصة أن الفريق تصدر ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الشرق برصيد 17 نقطة، قبل أن يُظهر صلابة كبيرة في التغلب على غانغوون من جمهورية كوريا الجنوبية بنتيجة هدف نظيف في مجموع مباراتَي دور الـ16.