أبطال آسيا للنخبة: اختبار صعب للدحيل والغرافة و"ديربي" خليجي

- تتجه الأنظار إلى مواجهات عربية نارية في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الدحيل القطري الاتحاد السعودي في اختبار صعب، ويسعى الدحيل لتحقيق انتصاره الثاني لضمان التأهل، بينما يطمح الاتحاد لتعزيز رصيده البالغ ست نقاط. - في نفس التوقيت، يلتقي الغرافة القطري مع شباب أهلي دبي، الذي يسعى لتأكيد تأهله بعد جمعه سبع نقاط، بينما يعاني الغرافة من تراجع الأداء القاري رغم تألقه محلياً. - يواجه الأهلي السعودي حامل اللقب الشارقة الإماراتي، في مباراة حاسمة للشارقة الذي يسعى لتحقيق انتصاره الثاني لضمان التأهل.

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم الاثنين، إلى عدد من المواجهات العربية النارية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد الدحيل إلى خوض امتحان صعب للغاية ضد الاتحاد السعودي، فيما سيلعب الغرافة القطري أمام شباب أهلي دبي، في حين يستقبل الأهلي حامل اللقب خصمه الشارقة الإماراتي.

وستبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة المواجهات العربية في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفاً ثقيلاً على الدحيل القطري، الذي يطمح إلى تحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم في المسابقة القارية، من أجل الاستمرار في رحلة البحث عن إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة في البطولة. واستطاع نادي الدحيل القطري جمع أربع نقاط فقط حتى الآن في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق انتصاراً وحيداً، وتعادل، لكنه تجرع مرارة الهزيمة في مناسبتين، فيما يدخل الاتحاد السعودي، وأعين نجومه على تحقيق الانتصار، ورفع رصيدهم الذي وصل إلى ست نقاط عقب الفوز في مباراتين فقط، ولم يتعادل بطل الدوري السعودي حتى الآن، إلا أنه خسر مرتين.

وفي نفس التوقيت، يحل نادي الغرافة القطري ضيفاً على شباب أهلي دبي الإماراتي، الذي استطاع تحقيق نتائج إيجابية للغاية حتى الآن في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جمع سبع نقاط عقب فوزه في مواجهتين، وتعادل مرة، وخسر في مباراة، ما يعني أن الانتصار على "الفهود" سيجعله ضمن أبرز المرشحين لحصد إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور القادم في المسابقة القارية.

أما نادي الغرافة، فإنه يعاني كثيراً في المسابقة القارية، كونه جمع ثلاث نقاط فقط بعدما انتصر في لقاء وتجرع مرارة الهزيمة في ثلاث مواجهات، الأمر الذي دفع الجماهير إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام، وبخاصة أن "الفهود" يتوهجون كثيراً في دوري نجوم قطر الذين يتربعون على عرش صدارته عقب فوزهم في ثماني مباريات وتعادل وهزيمة فقط، ما يشكل ضغطاً كبيراً على رفاق النجم الجزائري، ياسين براهيمي، الذي طالب المشجعين بضرورة التحلي بالهدوء، لأن مرحلة الدوري ما زالت في المتناول، وسيتمكن الفريق في نهاية المطاف من خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة، شرط تحقيق الانتصارات.

وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القدس المحتلة، تترقب الجماهير الرياضية انطلاق المواجهة بين النادي الأهلي السعودي حامل اللقب وضيفه الشارقة، الذي يبحث عن انتصاره الثاني في المسابقة القارية، بعدما جمع أربع نقاط فقط عقب فوزه مرة وتعادله في مباراة، لكنه خسر في مناسبتين، الأمر الذي يجعل اللقاء أمام الفريق السعودي مفصلياً في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى المرحلة القادمة.