أبرز مكاسب منتخب مصر من الفوز على جنوب أفريقيا

- تأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على جنوب أفريقيا، محققاً بداية قوية مقارنة بالنسخة السابقة تحت قيادة روي فيتوريا. - تألق محمد الشناوي كحارس مرمى المباراة، مما عزز ثقة حسام حسن في اختياره، رغم الدعوات لاختيار حارس آخر، بينما واصل محمد صلاح تألقه بتسجيل هدف الفوز. - شهدت المباراة تألق المدافعين رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وعودة إمام عاشور كظهير أيمن، مما ساهم في حل أزمة الجهة اليمنى بعد طرد محمد هاني.

حقق المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن (59 عاماً)، العديد من المكاسب، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وتأهله كأول فريق إلى الدور ثمن النهائي في هذا النسخة، التي تحمل رقم 35 من البطولة القارية.

وتمثل أول مكاسب حسام حسن مع منتخب مصر في حصد بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما رفع "الفراعنة" رصيدهم إلى ستّ نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية، وأصبح أول منتخب يعلن تأهله رسمياً إلى الدور المقبل في بداية قوية لـ"الفراعنة"، تفوق بدايته مع البرتغالي روي فيتوريا في نسخة 2023 في ساحل العاج. وتمثل المكسب الثاني في اختيار حارس مرماه، محمد الشناوي (37 عاماً) رجل المباراة، مع تألقه على نحوٍ لافت، ليفوز حسام حسن برهانه الكبير وتجديده الثقة الكاملة في حامي العرين المخضرم، وتجاهل الدعوات التي طالبته بالرهان على حارس آخر، مثل مصطفى شوبير (25 عاماً) في البطولة، بداعي تراجع مستوى الشناوي.

وبرز مكسب ثالث لمنتخب مصر، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، يتمثل في استمرارية توهج نجم الهجوم وقائد "الفراعنة"، محمد صلاح (33 عاماً)، والذي سجل هدفه الثاني على التوالي في البطولة، وأحرز هدف الفوز على "البافانا بافانا"، خاصّة في ظل رهان المدرب كثيراً على محمد صلاح كهداف أول في رحلة المنافسة على حصد اللقب. وحصد حسام حسن مكسباً رابعاً، تمثل في تألق مدافعيه على نحوٍ لافت، خاصة رامي ربيعة (32 عاماً)، وياسر إبراهيم (32 عاماً)، اللذين ظهرا بمستوى جيّد، وراقبا مهاجمي جنوب أفريقيا على نحوٍ مميّز في أرض الملعب، وخاصة فوستر أخطر اللاعبين.

ونال منتخب مصر مكسباً خامساً جراء الفوز على جنوب أفريقيا، تمثل في عودة إمام عاشور (27 عاماً)، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني بمركز الظهير الأيمن، الذي لعب به من قبل رفقة المدير الفني الأسبق لـ"الفراعنة"، البرتغالي كارلوس كيروش، وكان نجم وسط الأهلي المصري ورقة رابحة بالفعل، واستعاد الكثير من لياقته البدنية، وساهم في حل أزمة الجهة اليمنى بعد طرد محمد هاني. ويُذكر أن فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، سجله محمد صلاح في الدقيقة الـ 45 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى ستّ نقاط في صدارة المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب.