أبرز طرائف المؤتمرات الصحافية في كأس العالم

- شهدت المؤتمرات الصحافية لكأس العالم 2026 توترات ملحوظة، حيث اندلعت خلافات بين الصحافيين والمدربين واللاعبين، مثلما حدث في مؤتمر المغرب وفرنسا عندما قاطع صحافيان حديث مهاجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز. - كريستيانو رونالدو دخل في مواجهة مع الصحافي البرازيلي مارسيلو بيشلر خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة إسبانيا، مما يعكس التوترات بين اللاعبين والصحافيين. - مدرب منتخب بلجيكا، رودي غارسيا، عبر عن استيائه من الانتقادات، مؤكدًا ثقته في فريقه وداعيًا إلى تشجيعهم بدلاً من انتقادهم.

شهدت العديد من المؤتمرات الصحافية في كأس العالم 2026، أزمات عديدة بعدما دخل مدربون ونجوم في خلافات مباشرة مع الصحافيين، كما أن حادثاً طريفاً رافق المؤتمر الصحافي، لنجم منتخب المغرب، إبراهيم دياز، حين قاطع صحافيان يجلسان في المقاعد الخلفية لقاعة المؤتمرات، حديث النجم المغربي خلال الإجابة عن الأسئلة قبل مباراة المغرب وفرنسا في ربع النهائي.

⛔️ في المؤتمر الصحافي الذي عقده المدرب المغربي محمد وهبي استعدادًا لمباراة فرنسا والمغرب، وتحديدًا أثناء حديث مهاجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز، اندلع سجال مفاجئ بين صحافيَين حضرا المؤتمر، ما أدى إلى توقفه للحظات…الأول هو الصحافي المغربي في مجلة "تيل كيل" الناطقة بالفرنسية… pic.twitter.com/JdEoDEb7O0 — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) July 9, 2026

ونقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، تفاصيل الحادثة، وذكرت: "صرخ أحدهما في وجه الصحافي الجالس على يساره، وفقاً لمقطع فيديو بُثّ على منصة (إكس)، بينما كان لاعب ريال مدريد ينظر إليه في دهشة: "لماذا تضربني؟ لماذا تضربني؟ لا يجب أن تضربني!". وهنا تدخل شخص آخر، يُفترض أنه من الفريق الإعلامي، وكرر أحد الصحافيين: "لقد ضربني" فأجابه الآخر: "لأنك رفعت يدك مرتين أمام الكاميرا". وردّ الصحافي الأول، رافعاً ذراعه اليمنى لتقليد الحركة: "لطرح السؤال". وبينما كان يستأنف إجابته، ضحك إبراهيم دياز وبدا مُستمتعاً بالموقف، لكن ظهر صوت في الخلف يقول: "الأمر أشبه بالمدرسة، يفصلون بينكم... لا بأس، لا بأس أيها الأصدقاء، من فضلكم".

Cristiano Ronaldo visait le journaliste brésilien : Marcelo Bechler. 🎙️😭



L'échange au complet :



🐐 Cristiano Ronaldo à l'attaché de presse de la sélection portugaise :



"Laisse le poser une question. Lui là, il n'aime pas. Toi. Je veux savoir si il va me faire une bonne… https://t.co/AqEnwuXC5v pic.twitter.com/KruiCjFHTt — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 5, 2026

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي أشعلت المؤتمرات الصحافية، فخلال حضوره الأخير أمام الإعلام، وقبل مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد الصحافيين الحاضرين، في واقعة نقلتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي ذكرت: "قال كريستيانو رونالدو لمسؤول الإعلام الخاص به: دعه يسأل سؤالاً، ذاك الذي هناك"، قبل أن يتوجه مباشرةً إلى الصحافي المعني. وتابع مخاطباً الصحافي البرازيلي مارسيلو بيشلر: "أعلم أنه لا يحبني، أريد أن أعرف إن كان سيطرح عليّ سؤالاً جيداً". وبصفته مراسلاً مخضرماً في إسبانيا، فقد كان يُتابع أخبار رونالدو، وسأله بيشلر ببساطة عن طول مسيرته الكروية: "أردت أن أعرف ما هو أصعب شيء في اللعب في كأس العالم في سن 41؟".

واستغل مدرب منتخب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، تأهل بلجيكا إلى الدور الثاني، ليُهاجم الصحافيين بعد الانتقادات التي طاولت لاعبيه وقال في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: " أثق بجميع لاعبي فريقي، وقادتي أيضاً. لقد تعرضوا لانتقادات لاذعة في الأيام الأخيرة، وهو أمر أراه سيئاً للغاية. لقد أثبتوا على أرض الملعب أنهم لاعبون عظماء بحق، وأنهم لم يتجاوزوا ذروة عطائهم بعد. أتمنى لهم وداعاً مشرفاً. لم يرق لي وصفهم بأنهم دخلوا طيّ التاريخ، عندما يكون لديك لاعبون كهؤلاء، عليك تشجيعهم. هذا ما فعله المخضرمون في بلجيكا. لم أقرأ الانتقادات بنفسي؛ بل نُقلت إليّ من فرنسا".