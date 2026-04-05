- تُوّج نادي آيندهوفن بطلاً للدوري الهولندي قبل خمسة أسابيع من نهاية الموسم، بعد فوزه على أوتريخت وتعادل فينورد مع فولندام، ليحسم اللقب بفارق 17 نقطة، محققاً 23 انتصاراً و82 هدفاً في الموسم. - آيندهوفن أصبح أول بطل في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، محققاً اللقب للمرة 27 في تاريخه والثالثة توالياً، وتألق أيضاً في دوري أبطال أوروبا بانتصارات على ليفربول ونابولي. - المغربي إسماعيل صيباري كان من أبرز لاعبي الفريق، مسجلاً 14 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، بينما ساهم الكرواتي إيفان بيريسيتش بـ5 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

تُوّج نادي آيندهوفن بطلاً للدوري الهولندي، اليوم الأحد، قبل خمسة أسابيع من نهاية السباق، وذلك بعد تعثر صاحب الوصافة فينورد. وكان آيندهوفن قد فاز يوم السبت على أوتريخت بنتيجة 4ـ3، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة، بينما تعادل فينورد اليوم الأحد، مع فولندام من دون أهداف، ليصل إلى النقطة 54، واتسع الفارق بين الناديين إلى 17 نقطة، ما يعني استحالة أن تتغير المعطيات لاحقاً، ليحسم أبناء المدرب بيتر بوش اللقب رسمياً.

وأصبح آيندهوفن أول بطل في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، حاصداً اللقب للمرة 27 في مسيرته، والثالثة توالياً، محققاً 23 انتصاراً وتعادل في مناسبتين، مقابل أربع هزائم خلال الموسم الحالي. كما أن الفريق يملك هجوماً مرعباً ساعده على إطاحة منافسيه والتغلب عليهم. فقد سجل لحدّ الآن 82 هدفاً بمعدل تجاوز الهدفين في المباراة الواحدة. ويضاف إلى تألقه محلياً، أنّه تميّز أيضاً في دوري أبطال أوروبا بانتصارات مثيرة خاصة على ليفربول الإنكليزي ونابولي الإيطالي.

وكان المغربي، إسماعيل صيباري أحد أبرز لاعبي آيندهوفن هذا الموسم، حيث سجّل 14 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة، ولعب دوراً كبيراً في تتويج فريقه، خاصة أن معظم أهدافه كانت حاسمة وكان قادراً على تحسين أرقامه، لولا مشاركته في كأس أمم أفريقيا. وسجل المغربي الآخر، صهيب درويش ثلاثة أهداف. ويُشارك المدافع المغربي، أنس صلاح الدين بانتظام، وغاب عن آخر مباراة بداعي العقوبة. كما لعب المخضرم الكرواتي إيفان بيريسيتش، دوراً هاماً في نجاح فريقه بتسجيله 5 أهداف و10 تمريرات حاسمة، ويملك هذا اللاعب تجربة بين مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.