آينتراخت فرانكفورت يقيل طبيب النادي بعد معالجته لاعباً منافساً

وصل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى برشلونة لخوض الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الثلاثاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط أجواء متوترة على عدة أصعدة، فالهزيمة القاسية أمام لايبزيغ بسداسية نظيفة في "البوندسليغا" شكلت إنذاراً حقيقياً يعكس ما يعيشه النادي من اهتزاز فني، ولكن ما زاد المشهد تعقيداً هو ما كشفته وسائل إعلام ألمانية عن إقالة رئيس الطاقم الطبي، بعدما تبين أنه قدم علاجاً للاعب من فريق منافس، في حادثة غير مسبوقة داخل أروقة النادي.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الاثنين، أن إدارة آينتراخت فرانكفورت أقالت الطبيب فابيان بلاخل (35 عاماً)، من منصبه بعدما عالج لاعباً ينتمي إلى نادي هايدنهايم، الذي واجه فرانكفورت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويُرجح أن اللاعب هو الجناح النمساوي ماتياس هونساك، الذي شوهد داخل فندق إقامة بعثة فرانكفورت قبل المباراة، ما أثار استياءً واضحاً داخل غرفة الملابس وبين مسؤولي النادي، خصوصاً أن المواجهة انتهت بالتعادل 1-1.

وأضافت الصحيفة أن عدداً من لاعبي فرانكفورت شاهدوا لاعب هايدنهايم وهو يتجول في ممرات الفندق، وهو الأمر الذي زاد حرج الموقف وأدى إلى تصاعد الامتعاض داخل الفريق، وفي نهاية المطاف قررت الإدارة إقالة بلاخل، الذي عمل مع النادي منذ يوليو/تموز 2022، معتبرة ما حدث تجاوزاً لا يمكن قبوله، ومن المنتظر أن يتولى الطبيب سيباستيان شنايدر، أحد أعضاء الطاقم الطبي، مهام المدير الطبي بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة إلى حين استقرار الوضع.

ويتعرض القسم الطبي لنادي آينتراخت فرانكفورت بدوره لسيل من الانتقادات هذا الموسم، مع اتهامات بارتفاع تكاليفه وتضخم هيكله دون مردود واضح، ففي السنوات الماضية كانت إصابات العضلات نادرة داخل النادي، أما الآن فقد تزايدت بشكل ملحوظ، بعدما غاب لاعبون مؤثرون مثل كريستنسن وهويلوند ولارسون وأوزون وبوركارت لفترات طويلة، كما تشير تقارير داخلية إلى أن بعض العاملين يقدمون مصالحهم الشخصية قبل واجباتهم المهنية، وهو ما تنوي الإدارة مراجعته ومعالجته في الفترة المقبلة لضمان استعادة الانضباط.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع في الدوري والمركز الـ28 في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط مرحلة توصف في الإعلام الألماني بأنها أزمة واضحة المعالم، ورغم الوضع الحالي، لا يزال النادي يتمسك بذكريات فوزه التاريخي في كامب نو في إبريل/نيسان 2022 خلال ربع نهائي الدوري الأوروبي، في طريقه نحو التتويج باللقب آنذاك، على أمل أن يستعيد شيئاً من ذلك البريق في هذا الموسم الشاق.