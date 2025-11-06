آكي يشعل صراعاً ثلاثياً في البريمييرليغ والكالتشيو

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي للدخول في مرحلة جديدة من مشروع إعادة البناء، بقيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا (54 عاماً)، وهي مرحلة قد تعصف بمستقبل بعض اللاعبين، الذين كانوا من أعمدة الفريق في وقت سابق، في خطوة تُنذر بتغييرات مرتقبة داخل التشكيلة خلال فترات الانتقالات المقبلة، وبينهم المدافع الهولندي، ناثان آكي (30 عاماً).

ويُعد آكي أحد أبرز الأسماء التي قد تشملها عملية التجديد داخل مانشستر سيتي، ما قد يُعجّل برحيله عن أسوار ملعب الاتحاد. ويفتح هذا الاحتمال الباب أمامه لخوض تجربة جديدة، سواء في الدوري الإنكليزي الممتاز أو مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

ووفقاً لما نشره موقع فيتشاخيس الإسباني، الأربعاء، فإن آكي أصبح محور صراع ثلاثي، إذ يتابع ناديا إنتر ميلان ويوفنتوس وضعه عن كثب تمهيداً لضمه إلى الدوري الإيطالي، في حين دخل كريستال بالاس الإنكليزي بدوره على الخط، محاولاً استغلال أي فرصة لخطف اللاعب. وبحسب الموقع ذاته، فتُقدر قيمة الصفقة المحتملة بما بين 30 و35 مليون يورو، وهو رقم يعكس المكانة، التي يتمتع بها المدافع الهولندي داخل السوق الأوروبية، رغم غياب الضمانات بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي.

ويُعتبر المدافع الهولندي، الذي يجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي، خياراً مثالياً لتعزيز المنظومة الدفاعية لكل من إنتر ميلان ويوفنتوس، في ظلّ سعي الناديين إلى تدعيم صفوفهما، استعداداً لصراع القمة في الدوري الإيطالي. وفي المقابل، يسعى كريستال بالاس إلى تأمين بديل دفاعي، تحسباً للرحيل المرتقب لنجمه مارك غيهي، خلال المرحلة المقبلة.

ورغم أن آكي ما زال مرتبطاً بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، فإن مستقبله تحت قيادة غوارديولا ليس مضموناً بالكامل، خصوصاً مع رغبة الفريق السماوي في تجديد دماء خط الدفاع، استعداداً للموسم المقبلة.