آخر كلمات محرز مع الجزائر... رحلة بطل صنع الإنجازات

- أعلن رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم 2026، معبراً عن خيبة أمله من الأداء الدفاعي وانتقاده غير المباشر للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، لكنه سيواصل اللعب على مستوى الأندية. - بدأت مسيرة محرز الدولية مع الجزائر في 2013، وحقق نجاحات كبيرة منها الفوز بكأس أمم أفريقيا 2019، حيث لعب دوراً حاسماً تحت قيادة المدرب جمال بلماضي. - رغم التحديات مثل الفشل في التأهل لكأس العالم 2018، استمر محرز في تقديم أداء مميز، وبلغ المباراة المئوية مع المنتخب في 2025.

"كان هذا آخر ظهور لي مع منتخب الجزائر، كانت هذه آخر مباراة". بتأثرٍ واضح أكد قائد الخضر رياض محرز (35 عاماً)، وصول رحلته على الصعيد الدولي إلى نهايتها، بعد وداع بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من دور الـ32 عقب الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 0-2، مضيفاً في الوقت عينه: "كانت مباراة في المتناول. استقبلنا هدفين من أخطاء ودفعنا الثمن. نحن نتلقى أهدافاً كثيرة ولا يمكن أن نطمح لأي شيء بهذه الطريقة"، وذلك في انتقادٍ مبطنٍ وغير مباشر للمدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتحمّل مسؤولية العديد من القرارات أمام منافس كان من المفترض أن يتعامل معه بطريقة أفضل بحُكم أنّه أشرف عليه في السنوات الماضية.

وبذلك، ينهي محرز مسيرة دولية مميزة، لينضمّ إلى زملائه في الجيل السابق، أولئك الذين كانوا حاضرين في مونديال 2014 وأمم أفريقيا 2019، أمثال سفيان فيغولي وإسلام سليماني وياسين براهيمي ورايس مبولحي، على أن يتابع ممارسة كرة القدم على صعيد الأندية، وهو الذي لعب خلال المواسم الماضية مع النادي الأهلي السعودي قادماً من مانشستر سيتي، في الوقت الذي يبدو فيه مستقبله مبهماً حتى اللحظة مع إمكانية خوض تجربة جديدة.

وتعود بداية فصول قصة محرز مع الجزائر إلى نوفمبر عام 2013، حين عبر اللاعب المولود في فرنسا عن رغبته في تمثيل الجزائر دولياً، وبالفعل استدعي من المدير الفني البوسني وحيد حاليلوزيتش للمشاركة في كأس العالم 2014، وخاض أول مباراة رسمية مع محاربي الصحراء أساسياً خلال لقاء ودي أمام أرمينيا، وقد لقي هذا القرار انتقاد شريحة من مشجعي الجزائر لأنّه لم يكن يومها قد صعد سلم النجومية بطبيعة الحال، فشارك منذ بداية مواجهة بلجيكا في دور المجموعات، قبل أن يُستبعد من بقية لقاءات البطولة التي غادر خلالها ممثل القارة الأفريقية تلك النسخة على يد ألمانيا بصعوبة، والتي ذهبت بعدها إلى النهائي وتوجت باللقب أمام الأرجنتين.

دخل محرز تدريجياً أجواء منتخب الجزائر، وسجل هدفه الأول أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا مقدماً في الوقت عينه تمريرة حاسمة لإسلام سليماني، ليذهب على إثرها لخوض غمار الـ"كان" مساهماً في تجاوز دور المجموعات قبل وداع البطولة القارية عام 2015 على يد ساحل العاج، رغم صناعته هدفاً لزميله العربي هلال سوداني لتنتهي تلك المواجهة بالخسارة 1-3 في ربع النهائي.

مع سطوع نجم محرز تدريجياً بعد تحقيقه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليستر سيتي، حظي بدور أكبر داخل المنتخب وكان ضمن خيارات المدرب جورج ليكنز في كأس أمم أفريقيا 2017، لكن الأمور لم تسر على نحوٍ جيد وغادر الخضر تلك النسخة من دور المجموعات، لتتوالى الخيبات بعد تلاشي آمال الفريق في التأهل إلى كأس العالم 2018، إذ جرى استبعاده مع زميله سليماني من المنتخب بقرار من المدير الفني لوكاس ألكاراز، ورغم عودته لاحقاً في حقبة رابح ماجر بقي الوضع المتذبذب للفريق على حاله.

كرة عربية الجزائر تودّع كأس العالم بعد الخسارة أمام سويسرا بثنائية

ثم جاء جمال بلماضي ليتسلّم دفة منتخب الجزائر، ليختاره في 2019 ضمن قائمة الفريق للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، كما حصل على شارة القيادة، ليلعب دوراً حاسماً في حصد الخضر لقبهم الثاني في الـ"كان" بعد نسخة 1990، وسجل حينها لاعب مانشستر سيتي هدفاً من ضربة حرة أمام نيجيريا في نصف النهائي في لقطة حظيت بانتشار واسع تزامناً مع تعليق مواطنه حفيظ دراجي على التسديدة بقوله "حطها في الغول يا رياض"، ليبلغ "الأفناك" النهائي.

بدأت مرحلة التراجع مع منتخب الجزائر تدريجياً بعد الفشل في الحفاظ على لقب كأس أمم أفريقيا، ثم الفشل في التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، لكن هذا الأمر لم يحرم محرز من متابعة حمله ألوان المنتخب، إذ وصل للمباراة المئوية في 21 مارس/ آذار 2025، وكان له بصمة فعّالة في التأهل إلى كأس العالم 2026، التي شهدت صناعته هدفاً أمام الأردن (2-1)، ثم أصبح أكبر لاعب جزائري تاريخياً يهزّ الشباك في المونديال بعدما زار مرمى النمسا في مناسبتَين خلال المواجهة التي انتهت 3-3.

وُلد محرز في كليشي، شمالي فرنسا على الضفة الغربية لنهر السين وتعتبر إحدى ضواحي باريس، لكنه كان يقضي عطلاته بانتظام في الجزائر خلال طفلوته، وهو ما عزز انتمائه للخضر، خاصة أن والده مارس اللعبة في بلده الأم، لكنه عاش من دونه من سن الخامسة عشرة بعد رحيله بنوبة قلبية.