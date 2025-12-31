آخرهم لوكاس أوكامبوس... لاعبون تأثّرت مسيرتهم الكروية بأمراض غريبة

- أعلن نادي مونتيري المكسيكي إصابة لوكاس أوكامبوس بشلل وجهي مفاجئ، مما أثار القلق حول حالته الصحية، حيث يحتاج إلى راحة طبية ومتابعة متخصصة قبل العودة للتدريبات. - تسلط هذه الحالة الضوء على الوجه الخفي لكرة القدم الاحترافية، حيث يمكن للأمراض المفاجئة أن تؤثر بشكل كبير على مسيرة اللاعبين، كما حدث مع فابريس موامبا وكريستيان إريكسن وعبد الحق نوري. - تؤكد هذه الحالات أن كرة القدم ليست محصنة ضد المفاجآت الصحية، حيث يمكن أن تغير الأمراض أو الاضطرابات الجسدية مسار اللاعب في لحظة.

أثار إعلان نادي مونتيري المكسيكي إصابة لوكاس أوكامبوس بشلل وجهي مفاجئ حالة من القلق، بعدما أكد في بيان رسمي أنّ اللاعب يعاني من شلل في الجهة اليسرى من الوجه، يُرجّح أن يكون ذا أصل فيروسي، ما فرض عليه راحة طبية تامة لمدة أسبوع، مع إخضاعه لمتابعة متخصّصة قبل تحديد إمكانية عودته إلى التدريبات.

وفي هذا الإطار نستعرض عدداً من اللاعبين الذين ابتعدوا عن الملاعب بسبب أمراض وإصابات غريبة، أثّرت على مسيرتهم، وهي حلقة من مسلسل الوجه الخفي لكرة القدم الاحترافية، إذ لا تأتي الضربات دائماً من تدخلات عنيفة أو إصابات عضلية، بل أحياناً من أمراض مفاجئة تشلّ الجسد وتربك المستقبل، وتُدخلُ اللاعب في متاهات يصعب الخروج منها.

وظهر المهاجم الأرجنتيني عبر حسابه على منصة إنستغرام بضمّاد على عينه، في صورة عكست صعوبة المرحلة التي يمرّ بها، وأرفق الصورة برسائل مقتضبة حاول من خلالها طمأنة محبّيه وتأكيد تمسّكه بالإيجابية رغم الظرف الصحي المعقّد. وسلّط هذا التطور الصحي الضوء على مسار متقلّب عاشه أوكامبوس في المكسيك، إذ لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تبعده عن الملاعب، بعدما سبق أن تعرّض لإصابات وحوادث غير مألوفة خارج المستطيل الأخضر، أثّرت سلباً على استمراريته وجعلت وضعه الحالي مع مونتيري محلّ تساؤل.

وأعاد المشهد إلى الأذهان حالات أخرى هزّت عالم كرة القدم بسبب أمراض غريبة خلال المسيرة الكروية نفسها، أبرزها ما عاشه فابريس موامبا عام 2012، حين توقّف قلبه بشكل مفاجئ أثناء مباراة رسمية في كأس الاتحاد الإنكليزي، في حادثة موثّقة قلبت مسيرته رأساً على عقب وأجبرته على الاعتزال المبكر بقرار طبي. وأعاد انهيار كريستيان إريكسن في يورو 2020 طرح الأسئلة نفسها حول هشاشة الجسد الرياضي، بعدما تعرّض لتوقّف قلبي مفاجئ على أرض الملعب، قبل أن يعود لاحقاً للمنافسة بجهاز منظّم لضربات القلب، في واحدة من أكثر الصور الصادمة في تاريخ البطولات الكبرى.

وأثّر اضطراب قلبي مفاجئ على مسيرة المغربي عبد الحق نوري، الذي كان لاعباً في صفوف أياكس الهولندي، بعدما أصيب بنقص حاد في الأوكسجين أثناء مباراة ودية عام 2017، ما أدى إلى تلف دماغي دائم أوقف مسيرته الاحترافية بشكل شبه نهائي. وأصدر نادي أياكس بياناً رسمياً أكد فيه أن اللاعب يعاني من مضاعفات صحية شديدة تمنعه من العودة إلى الملاعب، وهو ما أثار تعاطفاً واسعاً من الجماهير وزملائه في كرة القدم.

وتؤكد هذه الحالات أن كرة القدم الاحترافية ليست محصنة ضد المفاجآت الصحية، وأن المرض أو الاضطرابات الجسدية يمكن أن تغيّر مسار اللاعب في لحظة واحدة، بعيداً عن المنافسة والتكتيك. من لوكاس أوكامبوس إلى فابريس موامبا، وكريستيان إريكسن، وعبد الحق نوري، تظهر هذه الأمثلة الوجه الخفي للرياضة.