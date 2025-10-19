خاضت الكندية أوليفيا آبس (26 عاماً)، منذ أن كانت في السابعة من عمرها، معركة مختلفة تماماً عن تلك التي تخوضها في ملاعب الرغبي، وهي معركة الثعلبة الشاملة، التي أدت إلى فقدانها الكامل لشعرها. هذا التغيير في مظهرها لم يكن سهلاً، إذ ساهم في بناء شخصية قوية وذهنية فولاذية، قادتها إلى النجاح داخل الملعب وخارجه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت، قالت آبس: "فقدت شعري وأنا صغيرة، وربما كان ذلك أمراً جيداً، لأنني أعتقد أنه لو حدث في وقت لاحق من حياتي لكان التحدي أصعب. حتى وأنا في السابعة من عمري، كنتُ أدرك أن هناك قوة كبيرة في أن أقول ببساطة: هذه أنا، ولا يهمّني ما يظنه الآخرون".

وخلال طفولتها، جربت آبس ارتداء الشعر المستعار لفترة من الزمن، لكنها أدركت سريعاً أن الصدق مع الذات هو مصدر قوتها الحقيقي. وأوضحت: "أحياناً يسألني الناس إن كنتُ أتلقى علاجاً كيميائياً أو لماذا أحلق رأسي. أعتقد أن كثيرين لا يشعرون بالارتياح لرؤية النساء من دون شعر، وهذا أحد أسباب قلة الوعي، لأن الناس لا يرون ذلك كثيراً في حياتهم اليومية".

ومن خلال تجربتها الشخصية، تحوّلت آبس إلى نموذج ملهم في تقبّل الذات وكسر الصور النمطية، مؤكدة أن الجمال لا يرتبط بالمظهر الخارجي. وأضافت: "الفتيات الصغيرات في حاجة إلى رؤية نساء حقيقيات في هذه المساحات، يبرهنّ أن الجمال والقبول لا يتطلبان شكلاً معيناً أو مظهراً محدداً".

ولم تقتصر شجاعة أوليفيا على مظهرها، بل انعكست في قيادتها الرياضية المميزة، بعد أن حملت شارة قيادة المنتخب الكندي في منافسات الرغبي السباعي للسيدات، وقادته إلى تحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد مشاركتها أيضاً في أولمبياد طوكيو 2020، لتُسطّر إنجازاً تاريخياً في سجل الرغبي الكندي. ومن المفارقات اللافتة، أنها نجت قبل أسابيع قليلة من أولمبياد باريس، من هجوم عنيف لأحد حيوانات البوما، حيث نُقلتْ بطائرة إسعاف، لكنها تعافت سريعاً وعادت إلى التدريبات، لتقود فريقها في البطولة الأولمبية.

ولا تقتصر مسيرة آبس على الرغبي السباعي فحسب، إذ تملك حضوراً لافتاً أيضاً في الرغبي التقليدي (15 لاعباً)، حيث مثّلت منتخب كندا في 25 مباراة دولية، وشاركت في بطولتي كأس العالم 2022 و2025، وكانت ضمن الفريق الذي وصل إلى نهائي النسخة الأخيرة أمام إنكلترا، وخاضت خلالها 28 دقيقة في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز المنتخب الأوروبي 33-13.

ولكن عند آبس، فإن ما يتجاوز النتائج هو الأثر الإنساني والرمزي الذي تتركه، إذ أصبحت صوتاً مؤثراً في الدفاع عن التنوع وتقبّل الاختلاف، مؤكدة: "إذا كنتُ أنا مرتاحة من دون شعر، فيجب أن يكون الجميع مرتاحين مع ذلك أيضاً". وتمثل آبس بفضل موهبتها وصلابتها وصدقها، نموذجاً لنجمة رياضية استثنائية حولت اختلافها إلى قوة وإلهام، وجعلت من قصتها درساً في الشجاعة وقبول الذات، لتبقى مثالاً يُحتذى في عالم الرياضة وخارجه.