تستمر فعاليات الجالية الفلسطينية في نيويورك، منذ افتتاح نشاطاتها في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، باختيار الرقم "100"، ردا على وعد بلفور، والاستمرار خروجا لرفض قرار ترامب الأخير حول القدس.
فتحت عنوان "الشعب الفلسطيني... جذور خالدة وآفاق غير محدودة"، افتتح في مقر الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، معرض صور لأبرز 100 شخصية فلسطينية ضمت أسماء معروفة، كالشاعر محمود درويش والمفكر إدوارد سعيد والكاتب غسان كنفاني والمصورة كريمة عبود والرسام إسماعيل شموط والرسامة تمام الأكحل وغيرهم.
ولكن كان من المثير رؤية أسماء أقل شهرة على المستوى العام، ومن مجالات مختلفة، ومن بينها الباحثة أسيل عنبتاوي، وهي عالمة وباحثة ولدت وتربت في الولايات المتحدة وتنحدر عائلتها من مدينة طولكرم الفلسطينية. وتعمل عنبتاوي في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" منذ أكثر من 15 عاما، وقد حصلت على العديد من الجوائز في مجال اختصاصها الهندسي. ومن أبرز المشاريع الأخيرة التي عملت عليها، عملها المتعلق بالمسبار "كاسيني"، الذي أرسل للدوران حول زحل. ويعتبر اختيار أسيل بالنسبة للفلسطينيين في الشتات الأميركي، إشارة واضحة لفشل كل المحاولات التي هدفت إلى طمس هوية وصورة الفلسطينيين.
وشهد افتتاح المعرض في نيويورك، الذي تنظمه سفارة فلسطين لدى الأمم المتحدة، حضور سفراء عدد من الدول في الأمم المتحدة، وفعاليات فلسطينية، وأبناء وبنات الجالية الفلسطينية في نيويورك. وعلى وقع موسيقى فلسطينية شارك فيها الفنان أمير دندن، رأى بعض المشاركين من أبناء الجالية الفلسطينية أنه "رغم اختيار 29 نوفمبر يوما للتضامن مع شعبنا، إلا أنه تاريخ إشكالي، ففيه تبنت الجمعية العامة عام 1947 تقسيم فلسطين، وإذا كانت قد قامت دولة الاحتلال فنحن نسأل: أين دولة فلسطين التي نص عليها القرار نفسه؟".
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