"

من المثير رؤية أسماء أقل شهرة على المستوى العام، ومن مجالات مختلفة، ومن بينها الباحثة أسيل عنبتاوي، وهي عالمة وباحثة ولدت وتربت في الولايات المتحدة وتنحدر عائلتها من مدينة طولكرم الفلسطينية



"