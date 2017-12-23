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عرض فيلم وثائقي فلسطيني، عن جدار الفصل العنصري العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قاعة مجاورة لمكاتب أعضاء الكونغرس الاميركي هذا يؤشر على أن هذه الفئة الناجية من العرب ما زالت بخير.



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