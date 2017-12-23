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حملة يقودها العديد من الفلسطينيين الذين وُلدوا أو تربوا في الولايات المتحدة، وتهدف إلى خلق شبكة من التضامن مع القضية الفلسطينية، وهو ما يشير إلى تنامي دور الشباب في الساحة الأميركية.



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