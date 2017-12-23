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الخشية المنتشرة قبيل توديع العام الحالي 2017، لدى عدد كبير من "الناشطين" والمتخصصين الحقوقيين، سواء في كوبنهاغن أو الجارة السويد، أن يحمل العام القادم "أياما صعبة" لعموم المهاجرين واللاجئين



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