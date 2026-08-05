951 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال العام الجاري

- شهدت محافظة تعز تسجيل 951 إصابة جديدة بالسرطان في النصف الأول من العام، بزيادة 8% عن العام الماضي، مما يثير المخاوف الطبية والإنسانية، خاصة مع تسجيل 96 إصابة بين الأطفال. - تعز تُعد المحافظة الأكثر تسجيلاً للإصابات بالسرطان في اليمن بنسبة 14% من إجمالي الحالات، مما يضاعف الضغط على القطاع الصحي المتأثر بالحرب والحصار ونقص الأدوية ومراكز العلاج. - المركز الوطني لعلاج الأورام في صنعاء يحذر من تفاقم أوضاع مرضى السرطان في اليمن، حيث يواجه 120 ألف مريض نقصاً حاداً في الرعاية، ويحتاج أكثر من 10 آلاف للسفر للعلاج بالخارج.

​شهدت محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، 951 إصابة جديدة بمرض السرطان خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تستمر التحديات الإنسانية والصحية البالغة في المحافظة المحاصرة. وأفاد مسؤول الإعلام الصحي في مكتب الصحة العامة والسكان في تعز تيسير السامعي، في منشور على "فيسبوك"، بأن "إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين بلغ 951، من بينها 96 في صفوف الأطفال، ما يرفع حدة المخاوف الطبية والإنسانية من تفاقم المعاناة بين الفئات الأكثر هشاشة.

​ومثّلت الحالات الجديدة المُسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تسجيل 884 إصابة. وتُعتبر تعز المحافظة الأكثر تسجيلاً للإصابات بالسرطان في اليمن، إذ تبلغ نسبة الإصابات فيها نحو 14% من إجمالي الحالات المسجلة في البلاد. ​وتلقي هذه الزيادة المطردة بظلال ثقيلة على القطاع الصحي في تعز الذي يعاني أساساً من تداعيات الحرب والحصار المستمر التي أثرت مباشرة على توفر الأدوية التخصصية، ومراكز التشخيص والعلاج الكيميائي، ما ضاعف معاناة المرضى وعائلاتهم الذين يواجهون صعوبة بالغة في السفر للعلاج خارج المحافظة.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، حذّر المركز الوطني لعلاج الأورام في صنعاء من تفاقم أوضاع مرضى السرطان في اليمن وارتفاع عددهم، وسط نقص حاد في الأدوية والخدمات على خلفية الأزمة القائمة في البلاد. وبيّن القائمون على المركز أنّ نحو 120 ألف مريض سرطان في اليمن يواجهون نقصاً حاداً في الرعاية الطبية، فيما يحتاج أكثر من 10 آلاف مريض إلى سفر عاجل لتلقّي العلاج في الخارج، ولا سيّما مع عدم توفّر ما يكفي من خيارات محلياً.