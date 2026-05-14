89 قتيلاً بعاصفة عنيفة في الهند

لقي 89 شخصاً مصرعهم، جراء عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار ضربت، أمس الأربعاء، ولاية أوتار براديش الهندية، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند. وتعد العواصف ظاهرة شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار الممتد من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران، قبل أن تجلب الأمطار الموسمية حالة من الهدوء.

وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش، في منشور على منصة "إكس"، إن "الظروف الجوية السيئة"، أمس الأربعاء، أدت إلى وفاة 89 شخصاً. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصاً، وتضرر 87 منزلاً، ومقتل 114 رأساً من الماشية في الولاية، بسبب العواصف والأمطار والبرق.

واقتلعت الرياح العاتية أشجاراً ولوحات إعلانية خلال العاصفة التي هبت، أمس الأربعاء، مما أدى إلى سقوط بعضها على السيارات، وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق.

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز: "لقي نحو 89 شخصاً حتفهم بسبب العاصفة والبرق والحوادث المرتبطة بالأمطار". وذكر مسؤول إغاثة بالولاية لرويترز أن بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل، ولم يذكر تفاصيل عن جهود الإنقاذ.

وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. ولم يرد المسؤولون الحكوميون الكبار بعد على طلبات للحصول على تعليق.

(رويترز)