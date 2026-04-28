840 ألف وفاة سنوياً نتيجة المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل

حذّرت منظمة العمل الدولية من المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل كالإجهاد والمضايقة وأيام العمل الطويلة، مشيرة خلال تقريرها بشأن الصحة النفسية في بيئة العمل إلى أن هذه المخاطر تؤدي إلى "حوالى 840 ألف وفاة سنوياً تعزى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو إلى اضطرابات عقلية"، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية التي تستند خصوصاً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية.

ونشرت المنظمة تقريرها قبل اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يصادف، اليوم الثلاثاء. موضحة أن أصول هذه الأمراض غالباً ما تكون متعددة العوامل، ولفت التقرير إلى أن العديد من الدراسات الطولية "تسلط الضوء على روابط متسقة بين التعرضات النفسية والاجتماعية السلبية في العمل (...) والصحة العقلية والقلبية الوعائية". ويحدّد التقرير خمسة عوامل خطر نفسية اجتماعية رئيسية مرتبطة بالعمل: الإجهاد، وساعات العمل الطويلة، والتعرض لمضايقات، وعدم توازن بين الجهد والمكافأة، وانعدام الأمن الوظيفي.

ويوصي التقرير بتعزيز البحث لتوفير "بيانات منتظمة ومتناسقة وقابلة للمقارنة على الصعيد العالمي" وتقييم السياسات بشكل أكثر دقة لنشر الأساليب الفعالة. وبتحسين التعاون بين السلطات المسؤولة عن صحة السلامة المهنية ومؤسسات الصحة العامة والشركاء الاجتماعيين لتحسين الوقاية، وفي مكان العمل، لتحسين مراعاة المخاطر النفسية والاجتماعية من المديرين، بالتعاون مع العمال.

كما يتطرق التقرير إلى الكلفة الاقتصادية السنوية لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العقلية المرتبطة بالمخاطر النفسية والاجتماعية، والتي تقدر بنحو "1,37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

(فرانس برس)