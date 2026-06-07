- يبرز اليوم العالمي للبيئة كفرصة لتسليط الضوء على أزمة المناخ، حيث تحذر محكمة العدل الدولية من تهديد تغير المناخ الوجودي، وتواصل الأمم المتحدة نشر الوعي حول كيفية مواجهته. - يوصي الخبراء بخطوات عملية للحد من الانبعاثات، مثل تقليل استخدام السيارات، تحسين كفاءة الطاقة في المنازل، وتعديل النظام الغذائي لتقليل الاعتماد على الأغذية الحيوانية. - حماية الغابات وتقليل الاستهلاك الشخصي تعتبر خطوات فعالة، مع التأكيد على أهمية دعم السياسات الصديقة للمناخ لتحقيق هدف مشترك في حماية الكوكب.

في وقت يمضي فيه العالم في إطلاق غازات الدفيئة بوتيرة قياسية، على الرغم من مرور أكثر من عقد على توقيع اتفاقية باريس للمناخ (2015)، حلّ اليوم العالمي للبيئة قبل يومَين، في الخامس من يونيو/ حزيران، علماً أنّ القائمين عليه ركّزوا وما زالوا على أزمة المناخ المتفاقمة. يأتي ذلك وسط تحذير سبق أن أطلقته محكمة العدل الدولية، التي تُعَدّ أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، بخصوص أنّ تغيّر المناخ يمثّل "تهديداً داهماً ووجودياً" ومن أنّ عواقب تداعيات ذلك "وخيمة وعميقة".

وفي إطار منشوراتها الخاصة باليوم العالمي للبيئة، راحت صفحات الأمم المتحدة ووكالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تستعيد مقالات وتقارير علمية وإرشادية وغيرها مرتبطة بالأزمة المناخية، من بينها ما أعادت مشاركته بشأن "ثماني طرق بسيطة لمواجهة تغيّر المناخ اليوم" الذي يؤرّق الكوكب والمنشغلين بشؤونه.

في المنشور المستعاد اليوم، حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنّ انبعاثات غازات الدفيئة، التي تنتج بمعظمها عن حرق الوقود الأحفوري، تؤدّي إلى رفع حرارة الكوكب وتغيير مناخ الأرض بطرق تكون كارثية في أغلب الأحيان. وإذ أشار البرنامج إلى أنّ الخبراء يطمئنون إلى أنّ البشرية ما زالت تملك الوقت للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة وتجنّب أسوأ آثار تداعيات تغيّر المناخ المحتملة، شدّدت على أنّ في إمكان كلّ واحد من أهل هذا الكوكب المساهمة في الحلّ.

وينقل المقال، الذي كتبته أليونا سينينكو، عن رئيس قسم التخفيف من آثار تغيّر المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة هونغبينغ لي قوله إنّه "يتعيّن على الحكومات والشركات، بحكم حجمها ونفوذها، أن تتحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة". لكنّ هونغبينغ يؤكد في الوقت نفسه أنّ "لكلّ واحد منّا دوراً مهمّاً نؤدّيه كذلك"، موضحاً أنّ "النجاح في تجنّب كلّ جزء من الدرجة المئوية من الاحترار يجعل الكوكب مكاناً أكثر سلامةً وأكثر قابليةً للعيش".

ويشدّد الخبراء على ضرورة أن يأخذ أثرياء العالم بصمتهم الكربونية على محمل الجدّ، شارحين أنّ 10% فقط من سكان الكوكب يتحمّلون مسؤولية نصف الانبعاثات العالمية تقريباً. من هنا، يدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة المهتمّين إلى اتّخاذ عدد من الخطوات في حال رغب في اتّباع أسلوب حياة أكثر مراعاةً للمناخ، مع العلم أنّ عدداً من بين تلك الخطوات ما يُعَدّ "مثالياً" إلى حدّ كبير، أو "مبالَغاً فيه" بالنسبة إلى بعضنا، وبالتالي يُطرَح السؤال حول قابلية تطبيقه في يومياتنا.

1- فكّروا في اعتماد المشي أو ركوب الدراجة الهوائية أو استخدام وسائل النقل العام

يُعَدّ قطاع النقل أحد أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الفردي، ويأتي جزء كبير من هذه الانبعاثات من قيادة السيارات. لذلك، يوصي الخبراء بالمشي أو ركوب الدراجة للمسافات القصيرة. فإلى جانب تخفيض الانبعاثات، تسهم هذه الخيارات في الحدّ من التلوّث وتخفيف الازدحام وتحسين الصحة. أمّا للمسافات البعيدة، فحاولوا اعتماد وسائل النقل العام أو مشاركة السيارة مع الآخرين.

يُذكر أنّ الاستغناء عن السيارة قد يوفّر ما يصل إلى طنَّين من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

2- كونوا واعين لاستهلاككم للطاقة

يُعَدّ استخدام نسبة أقلّ من الكهرباء، التي ما زال إنتاجها بمعظمها يعتمد على حرق الوقود الأحفوري، من أسرع الطرق وأقلها تكلفة لتخفيض الانبعاثات. وفي ما يوصَف بأنّه فائدة إضافية، من شأن هذا الأمر أن يساعد كذلك على تقليص فواتير الخدمات.

ويقول هونغبينغ لي: "يمكن لأمور بسيطة أن تُحدث فرقاً كبيراً، من قبيل اعتماد مصابيح ليد (ثنائية باعثة للضوء) والأجهزة الموفّرة للطاقة وغسل الملابس بالمياه الباردة وتجفيفها في الهواء الطلق". ويؤكد أنّ "في إمكان التغييرات الصغيرة في العادات اليومية أن تحدث أثراً ملموساً".

ومن الممكن لأجهزتنا الإلكترونية كذلك أن تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، لذلك يوصي الخبراء بالحدّ من استخدام البيانات غير الضرورية واختيار التقنيات الموفّرة للطاقة كلّما أمكن. ونظراً إلى أنّ تصنيع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر يتطلب نسبة كبيرة من الطاقة، فكّروا في الاحتفاظ بأجهزتكم لفترة أطول وإصلاحها عند تعطلها، بدلاً من التخلّص منها وشراء أخرى.

#WorldEnvironmentDay might be wrapping up, but the climate challenge isn’t. Neither is the growing movement of people, cities and countries taking action.



This is just a glimpse of the action, ideas and momentum driving climate action around the 🌎.



Let’s keep it going… pic.twitter.com/NaKORMyGfS — UN Environment Programme (@UNEP) June 6, 2026

3- اجعلوا منازلكم أكثر كفاءة

تُعَدّ أنظمة التدفئة والتبريد، من قبيل المدافئ وأجهزة التكييف، من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة. لذلك، فكّروا في تعديل درجة الحرارة قليلاً، إمّا برفعها وإمّا بتخفيضها من خلال منظّم الحرارة، لتقليل استخدامها. وإذا كانت درجات الحرارة المرتفعة تمثّل مشكلة، استثمروا في ما يُعرَف بالتبريد السلبي. إذ يمكن لعناصر مثل الأسطح العاكسة والتهوية المتقاطعة والتظليل الطبيعي أن تخفّض درجات الحرارة في داخل المباني بما يصل إلى ثماني درجات مئوية.

ومن أجل إحداث أثر أكبر في تخفيض الانبعاثات، في الإمكان تحسين العزل الحراري لمنازلكم أو التحوّل إلى المضخات الحرارية، وهي أنظمة عالية الكفاءة للتدفئة والتبريد المنزليَّين. ويمكن لهذه التحسينات أن تقلّل بصمتكم الكربونية بنحو 900 كيلوغرام سنوياً، إلى جانب تخفيض فواتير خدمات الطاقة في الوقت نفسه.

4- عدّلوا نظامكم الغذائي

تُعَدّ الخيارات الغذائية عاملاً مهمّاً في حملة مواجهة تغيّر المناخ كذلك. فالأغذية ذات المصدر الحيواني، ولا سيّما اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والروبيان المستزرع، ترتبط بأعلى مستويات انبعاثات غازات الدفيئة. في المقابل، تُعَدّ الأغذية النباتية، من قبيل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصولياء والبازلاء والمكسّرات والعدس، أقلّ تأثيراً على المناخ عموماً، مع العلم أنّها تستهلك كذلك كميات أقلّ من الأراضي والمياه.

لذلك، توجَّه الدعوة إلى اتّباع نظام غذائي أكثر اعتماداً على النباتات، من شأنه أن يوفّر الطاقة والعناصر الغذائية من مجموعات غذائية متنوّعة.

5- لا تهدروا الطعام

تهدر الأسر حول العالم أكثر من مليار وجبة طعام يومياً. ويعني رمي الطعام هدراً للطاقة والأراضي والأسمدة التي استُخدمت في إنتاجه.

ويوضح رئيس قسم التخفيف من آثار تغيّر المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة هونغبينغ لي أنّ "من الممكن أن يساعد التخطيط للوجبات وشراء ما تحتاجون إليه فقط وتخزين الطعام بطريقة صحيحة واستخدام بقايا الطعام في الحدّ من الهدر. ومن خلال هذه التغييرات البسيطة، لن تسهموا في تخفيض الانبعاثات والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة فحسب، بل سوف توفّرون المال كذلك".

وفي حال اضطررتم إلى التخلّص من الطعام، فكّروا في تحويل بقاياه إلى سماد عضوي. بإمكان ذلك أن يقلّل بصورة كبيرة من انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون، وهما من غازات الدفيئة الشائعة، الناتجة عن النفايات العضوية.

6- احموا الغابات من حولكم

تُعَدّ الغابات عنصراً أساسياً في المعركة ضدّ تغيّر المناخ القائم. فهي تخزن كميات هائلة من الكربون المسبّب لارتفاع حرارة الكوكب، والذي قد يؤدّي إطلاقه في الغلاف الجوي إلى تفاقم أزمة المناخ بصورة كبيرة. وفي إمكانكم المساعدة على حماية هذه الغابات، التي تمثّل نظماً بيئية أساسية، من خلال اختيار منتجات مصنوعة من الأخشاب والورق المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة إصلاح الغابات.

7- اشتروا منتجات أقلّ واستخدموا ما لديكم لفترة أطول

لكلّ ما نشتريه بصمته الكربونية. على سبيل المثال، يتطلّب استخراج المواد الخام وتصنيع المنتجات وشحنها حول العالم كمية من الطاقة، تكون في الغالب مستمدّة من الوقود الأحفوري. ومن أكثر الطرق فعالية لتخفيض الانبعاثات، ببساطة، تقليل الاستهلاك. أصلحوا ما يمكن إصلاحه، وأعيدوا استخدام ما لديكم، وأعيدوا التدوير كلّما أمكن.

ويكتسب ذلك أهمية، خصوصاً في البلدان مرتفعة الدخل، حيث الاستهلاك مفرط وغالباً ما تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة للفرد الوافد تلك المسجّلة في البلدان النامية بكثير. على سبيل المثال، يبلغ متوسط انبعاثات الفرد في أميركا الشمالية نحو 20 طنّاً من الكربون سنوياً، مقارنةً بـ1.6 طنّ فقط للفرد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

8- استخدموا أصواتكم ومحفظتكم كذلك

من خلال التعبير عن آرائكم، ودعم السياسات الصديقة للمناخ، واتّخاذ خيارات واعية بوصفكم مستهلكين وناخبين وأفراداً في المجتمع، يمكن للأفراد الدفع نحو تغيير أوسع نطاقاً. كذلك يمتلك المستهلكون تأثيراً من خلال المنتجات التي يشترونها، والشركات التي يدعمونها، والقادة الذين يصوّتون لهم، وحتّى المصارف التي يختارون التعامل معها، إذ تموّل المؤسسات المالية مشاريع تشكّل مستقبلنا.

ويلفت رئيس قسم التخفيف من آثار تغيّر المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هونغبينغ لي، إلى أنّه "في حين لا يستطيع الأفراد وحدهم حلّ أزمة المناخ، فإنّ في إمكان الخيارات الشخصية أن تساعد على تخفيض الانبعاثات، والتأثير في الأسواق، وبناء الدعم لاتّخاذ إجراءات أوسع نطاقاً". ويؤكد أنّ "في إمكان أفعالنا أن تسهم، بمرور الوقت، في تغيير الأعراف والأنظمة. لكنّ الأمر يتطلب من الجميع العمل معاً نحو الهدف نفسه".