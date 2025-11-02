6 وفيات في مستشفى الشفاء بسبب نفاد الأدوية في غزة

قال مدير مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية، اليوم الأحد، إن ستة مرضى توفوا في المستشفى خلال الأيام الأخيرة نتيجة نفاد الأدوية الأساسية، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن منع دخولها إلى القطاع، وموضحاً، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن نسبة وفيات الأطفال الخدج ارتفعت إلى نحو 35% بسبب نقص الرعاية والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالعناية المركزة لحديثي الولادة، مؤكداً أن الوضع الصحي في غزة يشهد "انهياراً متسارعاً وخطيراً".

وأضاف أبو سلمية أن الطواقم الطبية عاجزة عن إنقاذ حياة الجرحى في ظل العجز الحاد في الأدوات والمستلزمات الطبية الأساسية، مشيراً إلى أن مخزون الدواء في المستشفيات وصل إلى مستويات حرجة. وبيّن أن في قطاع غزة نحو 5 آلاف شخص من مبتوري الأطراف، بينهم 2000 طفل، بحاجة ماسة إلى أطراف صناعية، لافتاً إلى أنه "لا تتوفر أي أطراف صناعية في القطاع حالياً، كذلك إن غياب الأدوات اللازمة لتركيبها يزيد من معاناة المصابين". وحذر أبو سلمية من أن التأخر في توفير الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية يهدد حياة المبتورين، ويزيد من احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 68 ألفاً و865 شهيداً فلسطينياً، بالإضافة إلى 170 ألفاً و670 مصاباً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وجاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار عامين. وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء، منهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء انتشال، وشهيد متأثر بجراحه، بالإضافة إلى 6 إصابات مختلفة".

ويعاني القطاع الصحي في غزة منذ أكثر من عامين أوضاعاً متدهورة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي وتقييد دخول الإمدادات الطبية والوقود، ما أدى إلى توقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل أو تقليص خدماتها. وتحذر منظمات دولية من أن البنية الصحية في القطاع باتت على وشك الانهيار، في ظل ارتفاع أعداد الجرحى والمرضى وعدم توفر الأدوية والعلاجات الأساسية.

(الأناضول، أسوشييتد برس)