6 قتلى بغرق قارب مهاجرين قبالة طبرق الليبية

- غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا أدى إلى وفاة ستة أشخاص وإنقاذ أربعة، بينما انتُشلت 17 جثة لمهاجرين من شواطئ غرب طرابلس، وفقاً لمصادر عسكرية وطبية. - طريق وسط البحر المتوسط بين إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس يُعد من أبرز مسارات الهجرة السرية نحو أوروبا، حيث شهد نشاطاً متزايداً في السنوات الأخيرة، مع وصول آلاف المهاجرين إلى إيطاليا. - منذ سقوط القذافي، تعاني ليبيا من انقسام وعدم استقرار، مما أدى إلى تنامي الاتجار بالبشر والانتهاكات بحق المهاجرين، وفقاً للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

ذكر مصدران عسكريان ومصدر طبي لوكالة "رويترز" أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم السبت بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا. وقال المصدر الطبي إنه أُنقِذ أربعة أشخاص. وقال مسعفون في طرابلس السبت إن ما لا يقل عن 17 جثة يعتقد أنها لمهاجرين انتُشِلَت في الأيام القليلة الماضية من شواطئ بالقرب من بلدة ساحلية غرب طرابلس.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث انتشلت من على سواحل زوارة، على بعد نحو 117 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس. وأضاف المركز: "دُفن إجمالي 14 جثماناً، وفق الإجراءات المتبعة وبما يحفظ كرامة المتوفين... نُقل جثمان واحد إلى مدينة طرابلس بعد التعرف إلى هويته، وهو لمواطن من الجنسية البنغلادشية، حيث تسلمه ذووه". ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل بشأن الجثتين المتبقيتين.

وأظهرت الصور المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" مسعفين يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل وضعها في سيارات الإسعاف. وتفيد بيانات المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق بأن 683 مهاجراً سرياً فقدوا في وسط البحر المتوسط خلال الفترة من بداية العام حتى 1 إبريل/ نيسان الجاري. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى البلاد عبر البحر منذ بداية العام وحتى 3 إبريل/ نيسان بلغ 6 آلاف و175 شخصاً، مقارنة بـ9 آلاف و399 في الفترة نفسها من العام الماضي.

يُذكر أن طريق وسط البحر المتوسط الممتد بين إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس، يُعد من أبرز مسارات الهجرة السرية نحو أوروبا، وشهد في السنوات الأخيرة نشاطاً متزايداً. وغالباً ما يصل المهاجرون الذين يتمكنون من عبور البحر أو إنقاذهم إلى أول نقطة دخول في أوروبا، وهي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الأقرب إلى شمال أفريقيا، أو جزيرة مالطا. وفي هذا الجزء من البحر المتوسط، تتولى منظمات غير حكومية أوروبية تنفيذ عمليات إنقاذ المهاجرين بدلاً من الدول الأوروبية.

ومنذ سقوط معمّر القذافي عام 2011، وفي ظلّ ما تعانيه ليبيا من انقسام وعدم استقرار، تنامى الاتّجار بالبشر وإساءة معاملة المهاجرين والانتهاكات بحقّهم، بما في ذلك حالات الابتزاز والاستعباد، وفقاً لما أفادت به الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية. وقد أعيد 27 ألف مهاجر إلى ليبيا بعد اعتراضهم قبالة شواطئها في عام 2025، فيما بلغ عدد الوفيات والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط 1314 شخصاً، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة للعام الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)