6 آلاف حالة بتر جراء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة

- أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 6000 حالة بتر خلال عامين من الحرب الإسرائيلية، مع حاجة ملحة لبرامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، خاصة للأطفال الذين يشكلون 25% من الحالات. - نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى، مما يبرز الحاجة إلى دعم دولي لتعزيز خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي. - مركز الأطراف الصناعية في غزة يعاني من نقص المواد الخام والمعدات، مما يعيق تقديم الخدمات بفعالية، وسط ضغط كبير على الطواقم العاملة لتلبية احتياجات المصابين المتزايدة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل ستة آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت لحاجة المصابين إلى برامج تأهيل "عاجلة وطويلة الأمد". جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقالت الوزارة: "6000 حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد". وأضافت أن 25% من إجمالي حالات البتر تعود لأطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة، مشيرة إلى أن "نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد معاناة الجرحى مبتوري الأطراف". وتابعت الوزارة أن "معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي". ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى "توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية".

وأشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة حسني مهنا، في إبريل/ نيسان الماضي، إلى أن المركز يُعاني من نقص في المواد الخام الأساسية لتصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى حاجة ماسّة للأجهزة والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للمعدات الموجودة، ما يُعيق تقديم الخدمات بفعالية للمصابين. وبيّن مهنا أن الطواقم العاملة في المركز، والتي تعمل تحت ضغط شديد وبإمكانات محدودة، تُكافح يومياً لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مع الحاجة إلى مضاعفة الكوادر البشرية لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طاول 90% من البنى التحتية المدنية.

(الأناضول)