55 قتيلاً و13 مفقوداً في حصيلة جديدة لفيضانات فيتنام

- ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام إلى 55 شخصاً، مع فقدان 13 آخرين، حيث تجاوز معدل هطل المطر 1,900 مليمتر في بعض المناطق، مما أدى إلى غمر أكثر من 235 ألف منزل وتضرر 80 ألف هكتار من المحاصيل. - تُقدّر الخسائر الاقتصادية للفيضانات بنحو 341 مليون دولار، مع استمرار جهود فرق الإنقاذ للعثور على المفقودين وإنقاذ العالقين، بينما لا تزال العديد من الطرق غير صالحة للاستخدام و300 ألف شخص بدون كهرباء. - شهدت فيتنام كوارث طبيعية أودت بحياة 279 شخصاً بين يناير وأكتوبر، مع تزايد حدة الظواهر الطبيعية بسبب الاحترار المناخي.

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام إلى 55 شخصاً، مع اعتبار 13 في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث، اليوم السبت. كما أعلنت وزارة البيئة مقتل 55 شخصاً على الأقل في ست محافظات منذ الأحد الماضي.

وتجاوز معدل هطل المطر 1,900 مليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي. وكان نصف الوفيات تقريباً في إقليم داك لاك حيث لقي 27 شخصاً حتفهم، بينما لقي 14 شخصاً حتفهم في إقليم خانه هوا.

وتُقدّر الحكومة خسائر الفيضانات بنحو 8.98 تريليونات دونج (341 مليون دولار أميركي). وقالت وكالة الكوارث الفيتنامية إنّ المياه أغرقت أكثر من 235 ألف منزل، وتضرر نحو 80 ألف هكتار من المحاصيل. وذكرت الوكالة أنّ فرق الإنقاذ تبذل الجهود للعثور على 13 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسبوع من الفيضانات. وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطل أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما سبّب فيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية. وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرّات مرتفعات محيطة بمركز دا لات السياحي.

وتواصل فرق الإغاثة إنقاذ أشخاص عالقين على الأشجار وأسطح المنازل مع انحسار مياه الفيضانات أمس الجمعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. ولا تزال العديد من الطرق السريعة غير صالحة للاستخدام، ويبقى 300 ألف شخص محرومين من التيار الكهربائي بعد انقطاع أثّر في البداية على أكثر من مليون شخص.

وأدّت الكوارث الطبيعية في فيتنام بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر الماضيين إلى مقتل أو فقدان 279 شخصاً، كما أنّها ألحقت أضراراً تجاوزت مليارَي دولار، بحسب مكتب الإحصاء الوطني. وتُعدّ الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عرضةً لهطل أمطار غزيرة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، ويقول علماء إنّ الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدّة وأعلى وتيرة.

(رويترز، فرانس برس، قنا)