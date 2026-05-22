52% من أطباء تونس يتعرضون للعنف داخل المستشفيات

- كشفت دراسة لمنظمة الأطباء الشبان في تونس عن مستويات خطيرة من العنف ضد الأطباء الشبان في المستشفيات العمومية، حيث تعرض 52% منهم للعنف بين مرتين وخمس مرات، و22% لأكثر من خمس اعتداءات، مع شيوع العنف اللفظي بنسبة 96.8%. - أوضحت الدراسة أن مرافقي المرضى هم المصدر الرئيسي للاعتداءات بنسبة 57.7%، مع ضعف الحماية الأمنية في 68.5% من الحالات، مما يهدد استمرارية المستشفى العمومي. - تأتي هذه المعطيات في سياق أزمة بين الأطباء الشبان ووزارة الصحة، حيث يطالب الأطباء بتحسين ظروف العمل وتأمين المستشفيات، مع تفكير 82.7% منهم في مغادرة المستشفيات العمومية أو الهجرة.

كشفت نتائج دراسة أعدّتها منظمة الأطباء الشبان في تونس عن مستويات خطيرة وغير مسبوقة من العنف المسلط على الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، إذ تعرض نحو 52% من الأطباء للعنف بين مرتَين وخمس مرات، فيما تعرض 22% منهم لأكثر من خمس اعتداءات، في مؤشر على تحول الاعتداءات إلى ظاهرة متكررة ومزمنة داخل المستشفيات.

وقدّمت منظمة الأطباء الشبان في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، نتائج دراسة حول العنف المسلط على الأطباء الشبان في المستشفيات الحكومة شملت 734 طبيباً شاباً من الأطباء الداخليين والمقيمين وحديثي التخرج، بمتوسط عمر يبلغ 27.4 سنة، غالبيتهم يعملون في المستشفيات الجامعية العمومية.

وبيّنت الدراسة أن العنف اللفظي يكاد يكون معمّماً بنسبة 96.8% في حين تعرض 20.1% من الأطباء لعنف جسدي، بينما واجه 12.1% تهديدات باستعمال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة أثناء العمل.

واعتبر رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، أن أخطر ما كشفته الدراسة ليس حجم العنف فحسب، بل تحوله إلى أمر عادي داخل المؤسسات الصحية، مؤكداً أن الطبيب الشاب أصبح يذهب إلى المناوبة الليلية وهو يتوقع إمكانية تعرضه للاعتداء في أي لحظة.

وكشفت الدراسة عن أن مرافقي المرضى يمثلون المصدر الرئيسي للاعتداءات بنسبة 57.7% مقابل 19.6% فقط للمرضى أنفسهم، مع تسجيل اعتداءات جماعية في 43% من الحالات. وقال رئيس المنظمة، وجيه ذكار لـ"العربي الجديد"، إنّ الدراسة ترصد واقعاً صادماً يعيشه الأطباء الشبان يومياً داخل المستشفيات، مؤكداً أن الطبيب في تونس أصبح يعمل تحت التهديد المستمر، في غياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية والكرامة الإنسانية، وأضاف أن "العنف لم يعد حادثاً معزولاً بل تحول إلى ظاهرة هيكلية تهدّد استمرارية المستشفى العمومي"، مشيراً إلى أن المنظمة قرعت أجراس الخطر مراراً لكن السلطات لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع الملف".

وعزت المنظمة هذا الوضع إلى "الفوضى داخل المؤسّسات الصحية وغياب الرقابة الأمنية خصوصاً في أقسام الاستعجالي التي سجلت 63.3% من الاعتداءات، إضافة إلى المناوبات الليلية التي شهدت 66.9% من الحوادث التي جرى رصدها، كما رصدت الدراسة ضعفاً حاداً في الحماية الأمنية، إذ أكدت أن أعوان الأمن كانوا غائبين في 68.5% من حالات الاعتداء، بينما اعتبر 91.6% من الأطباء أن الإجراءات الأمنية الحالية غير كافية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق أزمة طويلة بين منظمة الأطباء الشبان ووزارة الصحة، إذ خاض الأطباء خلال الأشهر الماضية سلسلة من التحركات الاحتجاجية، للمطالبة بتحسين ظروف العمل والتكوين وتأمين المستشفيات العمومية. وأكد وجيه ذكار أن لأطباء الشبان يمثلون العمود الفقري للمستشفيات العمومية في تونس، خاصة في أقسام الطوارئ الطبية وحصص الاستمرار الليلية، محذراً من أن استمرار العنف والتهميش سيدفع مزيداً من الكفاءات إلى الهجرة أو مغادرة القطاع العمومي.

وتدعم الدراسة هذا التخوف، إذ كشفت أن 82.7% من الأطباء الشبان يفكرون في مغادرة المستشفيات العمومية أو الهجرة بسبب تدهور ظروف العمل وانعدام الأمان، كما أظهرت النتائج تداعيات نفسية خطيرة للعنف، إذ أكد 45.3% من المشاركين أنهم عانوا من القلق بعد الاعتداءات، بينما صرح 28.3% بخوفهم من الذهاب إلى العمل، وأفاد 1.7% بظهور أفكار انتحارية لديهم عقب التعرض للعنف.

وتطالب منظمة الأطباء الشبان بوضع خطة عاجلة لحماية الإطارات الطبية، تشمل تعزيز الأمن داخل المستشفيات، وتنظيم دخول مرافقي المرضى، وتجريم الاعتداءات على العاملين في الصحة، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والتكوين بما يحافظ على استمرارية المرفق الصحي العمومي.