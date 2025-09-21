5 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد خمسة أفراد في القطاع نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية. موضحة أن العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وسوء التغذية قد ارتفع إلى 447 شهيداً بينهم 147 طفلاً.

كما ناشدت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، المؤسسات الأممية والدولية إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع وتدهور الأوضاع الإنسانية. وقال المدير العام لمجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن المنظومة الصحية في غزة تواجه خطر الانهيار الكامل بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، والعمل فوراً على وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الطبية واستمرار تقديم الرعاية الصحية للسكان المدنيين.



وجاءت مناشدة أبو سلمية خلال لقائه بمديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر سارة أفرياود والوفد المرافق لها، حيث سلّمت اللجنة كمية من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة. وأكد أبو سلمية أن المنظومة الصحية في غزة تواجه خطر الانهيار الكامل بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، والعمل فوراً على وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الطبية واستمرار تقديم الرعاية الصحية للسكان المدنيين.

وناشدت الوزارة أهل غزة ضرورة التوجه العاجل للتبرع بالدم في مستشفيات قطاع غزة كافة، وذلك لإنقاذ حياة المرضى والجرحى، مؤكدة أن "الحاجة ماسة بشكل خاص إلى الفصائل النادرة، وعلى رأسها فصيلة O سالب، نظراً للنقص الحاد وخطورة نفادها من مخزون بنوك الدم".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65 ألفاً و283 شهيداً، و166 ألفاً و575 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

(قنا، العربي الجديد)