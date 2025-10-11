5 آلاف مهمة حكومية لإعادة الحياة لقطاع غزة في 24 ساعة

- نفذت الجهات الحكومية في غزة أكثر من 5,000 مهمة ميدانية وخدماتية وإنسانية خلال 24 ساعة، ضمن خطة طوارئ شاملة لإعادة الحياة تدريجياً إلى القطاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار. - تضمنت المهام أكثر من 1,200 مهمة طبية وصحية، و850 مهمة إنقاذ وإغاثة، و900 مهمة خدمية لإعادة تشغيل البنية التحتية، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية واللوجستية. - دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، ويشمل انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي وإطلاق متبادل للأسرى، بدعم من تركيا ومصر وقطر وأميركا.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، عن تنفيذ الجهات الحكومية أكثر من 5 آلاف مهمة ميدانية وخدماتية وإنسانية خلال 24 ساعة، ضمن خطة طوارئ شاملة تهدف لإعادة الحياة تدريجياً إلى القطاع. يأتي ذلك في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ظهر الجمعة، والذي ترافق مع استكمال جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً داخل القطاع حتّى حدود ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وقال المكتب، في بيان، إنّ الوزارات والأجهزة الحكومية تواصل عملها "لتنفيذ التكليفات الوطنية والإنسانية ضمن خطة طوارئ شاملة تهدف إلى إعادة الحياة تدريجياً إلى القطاع إذ أنجزت خلال 24 ساعة الماضية ما يزيد عن 5 آلاف مهمة ميدانية وخدماتية وإنسانية"، موضحاً أنه من بين إجمالي المهمات جرى تنفيذ أكثر من "1200 مهمة طبية وصحية نفذتها كوادر وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الميدانية، شملت إجراء عمليات جراحية مختلفة، وإسعاف جرحى ومرضى، ومتابعة الجرحى والمرضى المزمنين".

كما شملت المهمات، بحسب البيان، ما يزيد عن "850 مهمة إنقاذ وإغاثة من فرق الدفاع المدني والطواقم الشرطية والبلدية، شملت انتشال شهداء، وإزالة أنقاض، وتأمين مناطق مدمّرة"، كما تضمنت المهمات "أكثر من 900 مهمة خدمية نفذتها البلديات وسلطات المياه والكهرباء لإعادة تشغيل خطوط المياه والصرف الصحي، وإزالة الركام والنفايات، وفتح الشوارع من أحياء سكنية مختلفة"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى تنفيذ "ما يزيد عن 700 مهمة إغاثية وإنسانية تضمنت توزيع طرود غذائية وتأمين تكايا طعام ومواد إيواء، وأكثر من 650 مهمة مجتمعية في مراكز الإيواء، وأكثر من 700 مهمة لوجستية وتنظيمية وإعلامية ذات العلاقة بوصول المساعدات وتوثيق النشاطات المختلفة"، ولفت إلى أن الطواقم الحكومية تواصل عملها رغم مقتل أكثر من 8 آلاف من موظفيها على مدار عامين من الإبادة، وطالب المكتب الإعلامي الحكومي "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتعزيز الدعم الميداني وتوفير الإمدادات اللوجستية العاجلة لتمكين المؤسّسات من مواصلة عملها، وذلك من خلال رفع الحصار وفتح جميع المعابر فوراً دون قيود سياسية".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيّز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 بحسب توقيت غرينتش)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجراً. وشملت انسحابات الجيش الإسرائيلي مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيَّي التفاح والزيتون. وفي مدينة خانيونس (جنوب)، انسحب الجيش من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومدينة رفح (جنوب)، وبحر القطاع.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس". وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أميركي.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولسنتَين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفاً و211 شهيداً، و169 ألفاً و961 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينياً بينهم 154 طفلاً.

