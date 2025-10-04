459 شهيداً حصيلة ضحايا الجوع في غزة

- ارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية في غزة إلى 459، بينهم 154 طفلاً، بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية المستمرة، مع تسجيل 181 وفاة منذ إعلان المجاعة في أغسطس. - تجاهل الجيش الإسرائيلي دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف القصف، مستهدفاً منازل وتجمعات مدنية في غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات. - منذ مارس، تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، إلى 459 فلسطينياً، من بينهم 154 طفلاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة طفلين نتيجة المجاعة، وإنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المجاعة بمدينة غزة، في 22 أغسطس/ آب الماضي، جرى تسجيل 181 وفاة، من بينها 39 طفلاً.

وتجاهل الجيش الإسرائيلي، السبت، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إلى وقف القصف على القطاع بشكل فوري في إطار رده على إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن الأسرى وفق مقترحه.

وحسب مصادر طبية وشهود عيان، فإن الهجمات على غزة لم تتوقف رغم دعوة ترامب، واستهدف الجيش الإسرائيلي منازل وتجمعات لمدنيين في مدينة غزة ومخيم النصيرات (وسط)، ما أسفر عن شهداء وإصابات.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وهي تسمح أحياناً بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، ولا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنّ إسرائيل تحميها.

(الأناضول)