459 شهيداً حصيلة ضحايا الجوع في غزة

قضايا وناس
مباشر
04 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
الجوع يفتك بالمزيد من أطفال غزة، 2 أكتوبر 2025 (علاء أبو محسن/ الأناضول)
الجوع يفتك بالمزيد من أطفال غزة، 2 أكتوبر 2025 (علاء أبو محسن/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية في غزة إلى 459، بينهم 154 طفلاً، بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية المستمرة، مع تسجيل 181 وفاة منذ إعلان المجاعة في أغسطس.
- تجاهل الجيش الإسرائيلي دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف القصف، مستهدفاً منازل وتجمعات مدنية في غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.
- منذ مارس، تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، إلى 459 فلسطينياً، من بينهم 154 طفلاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة طفلين نتيجة المجاعة، وإنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المجاعة بمدينة غزة، في 22 أغسطس/ آب الماضي، جرى تسجيل 181 وفاة، من بينها 39 طفلاً.
وتجاهل الجيش الإسرائيلي، السبت، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إلى وقف القصف على القطاع بشكل فوري في إطار رده على إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن الأسرى وفق مقترحه.

وحسب مصادر طبية وشهود عيان، فإن الهجمات على غزة لم تتوقف رغم دعوة ترامب، واستهدف الجيش الإسرائيلي منازل وتجمعات لمدنيين في مدينة غزة ومخيم النصيرات (وسط)، ما أسفر عن شهداء وإصابات.

بين أنقاض أحد أحياء مدينة غزة - شمال قطاع غزة - 3 أكتوبر 2025 (الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

الدفاع المدني: نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة بلا غذاء ولا مياه

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وهي تسمح أحياناً بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، ولا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنّ إسرائيل تحميها.
(الأناضول)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
الاكتظاظ ونقص الخدمات بمخيم الجدعة يعرقلان عودة اللاجئين العراقيين، الموصل، 11 فبراير 2021 (زيد العبيدي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

اكتظاظ مخيم "الجدعة" يعرقل عودة عراقيين من مخيم "الهول" السوري

التسرب المدرسي بأعلى مستوياته في ألمانيا، غرب برلين، 10 أغسطس 2020 (توبياس شوارتز/ فرانس برس)
التحديثات الحية
طلاب وشباب
مباشر

ألمانيا: ارتفاع معدل التسرب المدرسي إلى أعلى مستوى منذ عقد

يتواصل البحث عن مفقودين بانهيار المدرسة الإسلامية، إندونيسيا، 30 سبتمبر 2025 (روبرتوس بوديانتو/ Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 14 قتيلاً و49 مفقوداً