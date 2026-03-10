45 طناً من المساعدات لدعم متضرّري العدوان الإسرائيلي على لبنان

- أطلق الاتحاد الأوروبي واليونيسف جسرًا جويًا إنسانيًا إلى لبنان، حيث تم تسليم 45 طنًا من الإمدادات الطارئة لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مستلزمات أساسية للعائلات النازحة. - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أهمية الدعم الدولي، مشيرة إلى أن الشحنة تعزز قدرة الوزارة على الاستجابة السريعة، بينما شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية المدنيين واستمرار الدعم للبنان. - قدمت العراق خمس سيارات إسعاف لتعزيز الدفاع المدني اللبناني، وأعلنت مصر عن إرسال مساعدات إنسانية، مؤكدة تضامنها مع لبنان في مواجهة التحديات.

سلّم الاتحاد الأوروبي من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، 45 طناً مترياً من الإمدادات الطارئة لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان، في وقت تخطى عدد النازحين نصف مليون. وهذا أول جسر جوي يُطلق إلى مطار بيروت الدولي منذ بدء عدوان 2 مارس/آذار الجاري.

وتضمّنت الشحنة التي تسلّمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، مستلزمات أساسية لدعم الأطفال والعائلات الذين اضطروا للنزوح بسبب العنف، وبينها حقائب إسعافات أولية، بطانيات، ملابس شتوية، حصائر بلاستيكية، خزانات مياه، مجموعات دعم للمراهقين، مجموعات تنمية الطفولة المبكرة، مجموعات للأنشطة الترفيهية، وغيرها من مستلزمات الطوارئ. وستوزع المواد عبر مراكز الإيواء ومختلف مراكز الاستجابة لدعم العائلات التي اضطرت إلى الفرار من منازلها، بحسب ما ذكر بيان أصدرته "يونيسف" التي قالت إن "التصعيد الأخير أدى إلى موجات جديدة من النزوح في أنحاء لبنان، حيث تبحث آلاف العائلات عن الأمان في مراكز الإيواء الجماعية أو لدى المجتمعات المضيفة، ويتحمّل الأطفال العبء الأكبر من هذه الأزمة، إذ يواجهون اضطراباً في أمنهم ورفاههم وتعليمهم، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية".

من جهتها، قالت السيّد: "في وقت تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة مراكز الإيواء وتنسيق الاستجابة الإنسانية على الأرض، تعزّز هذه الشحنة المدعومة من الاتحاد الأوروبي والمسلَّمة عبر يونيسف قدرتنا على الاستجابة السريعة وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى الأطفال والعائلات النازحة. وفي ظل أزمة بهذا الحجم، يبقى الدعم الدولي أمراً بالغ الأهمية، ونشكر الاتحاد الأوروبي ويونيسف على تضامنهما المستمر مع لبنان".

بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال: "يشكّل الجسر الجوي الإنساني الذي أُطلق اليوم أول رحلة إلى لبنان لدعم المتضرّرين من النزاع. وفي ظلّ هذا الظرف الصعب، وبالاستناد إلى مساعداتنا المستمرة، نعمل لتعزيز دعمنا الإنساني في لبنان. وستُسلَّم هذه الشحنة من الإمدادات الطارئة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمساندة العائلات الأكثر احتياجاً". أضافت: "سقط عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين، من بينهم العديد من النساء والأطفال، ونشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

وتأتي هذه الشحنة ضمن إطار الدعم الإنساني المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبنان، بما في ذلك المساعدات المقدمة عبر الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي وآليات الاستجابة الطارئة الأخرى، بهدف دعم السكان المتضررين من النزاع.

وقال ماركولويجي كورسي، ممثل "يونيسف" في لبنان: "في ظل تصاعد العنف وتزايد النزوح يحتاج الأطفال والعائلات بشكل عاجل إلى الحماية والإمدادات الأساسية لمواجهة هذه الأزمة. ستساعد هذه المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي يونيسف وشركاءها على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً وعائلاتهم بالمساعدة الأساسية في وقت هم بأمسّ الحاجة إليها."

وأكدت "يونيسف" أنها تواصل العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية وشركائها لتعزيز استجابتها من خلال تقديم مساعدات منقذة للحياة تشمل الخدمات الصحية، وتوفير المياه الآمنة، وحماية الأطفال، ودعم استمرارية التعليم، وتوزيع الإمدادات الطارئة، إضافة إلى تقديم المساعدات النقدية للأسر المتضررة من النزاع.

مساعدة عراقية لصالح الدفاع المدني اللبناني

على صعيد أخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه في إطار تعزيز جهود الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ، سلّم وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، مدير عام الدفاع المدني، العميد عماد خريش، مساعدة تتضمن 5 سيارات إسعاف مجهّزة بالكامل، قدّمها العراق للمديرية. وأكد أن "المبادرة تأتي في سياق التنسيق المستمر مع الأشقاء في العراق، وتهدف إلى رفع جهوزية القطاع الإسعافي اللبناني في ظل الظروف الراهنة، وستشكل سيارات الإسعاف هذه إضافة نوعية لأسطول الدفاع المدني، ما يساهم في تسريع وتيرة الاستجابة الميدانية وإنقاذ الأرواح في مختلف المحافظات اللبنانية".

مصر تقرّر إرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان

وتلقى الرئيس جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحثا خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة، ومسار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية إن "السيسي أبلغ عون دعم بلاده للبنان حكومة وشعباً وجيشاً، وتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في المعاناة التي يمر بها".

وأعلم السيسي عون أن مصر قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان لدعم الجهود المبذولة لرعاية شؤون النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الأعمال الإسرائيلية العدائية.