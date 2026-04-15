4 قتلى و20 جريحاً بهجوم على مدرسة جنوبي تركيا

- شهدت ولاية كهرمان مرعش حادثة إطلاق نار في مدرسة آيشال تشالك، حيث قُتل أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون، والمهاجم كان طالبًا في الصف الثامن. التحقيقات جارية مع فرض حظر نشر. - في شانلي أورفا، اقتحم طالب سابق مدرسة "أحمد كيونجو" وأطلق النار، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا. تم توقيف شخص له صلة بالهجوم وتعليق الدراسة في المدرسة المتضررة. - دعت نقابة المحامين في أورفا إلى تشديد قوانين التسلح الفردي، مشيرة إلى تهديد أمن المؤسسات التعليمية، وتدخلت مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والتحقيق.

سقط أربعة قتلى و20 جريحا اليوم الأربعاء في إطلاق نار استهدف مدرسة في ولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين. وقال والي كهرمان مرعش مكرم أونلور إنه سقط أربعة قتلى هم معلم وثلاثة طلاب، و20 جريحا في الهجوم، و"تتواصل التحقيقات في الحادثة، ولا يوجد هجوم على مدرسة أخرى"، مضيفا أن "المهاجم أيضا لقي حتفه، وهو طالب في الصف الثامن، ووالده مدير أمن سابق ربما أخذ أسلحة والده"، دون إضافة تفاصيل.

وسمع صوت إطلاق الرصاص في مدرسة آيشال تشالك الإعدادية بمنطقة 12 شباط في ولاية كهرمان مرعش، حيث أفاد الوالي مكرم أونلور، في تصريح أولي، بوقوع الهجوم المسلح على المدرسة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن وصول سيارات الإسعاف وفرق الشرطة إلى المدرسة. وبحسب شهود عيان، فإن المهاجم يبدو أنه طالب سابق، أطلق النار في الهواء بداية ومن ثم دخل إلى المدرسة وواصل إطلاق النار.

ولاحقا، قال وزير العدل في منشور له على منصة إكس: "باشرت النيابة العامة في ولاية كهرمان مرعش تحقيقا فوريا في الهجوم المسلح الذي وقع في إحدى مدارس المدينة، حيث تم تكليف سبعة مدعين عامين". وأضاف: "يواصل رئيس النيابة العامة والمدعون العامون المكلفون بالتحقيقات عملهم في موقع الحادث"، معلنا "صدور حظر للنشر حفاظا على سرية التحقيق، ومن المهم أن تحترم المؤسسات الإعلامية سرية التحقيق". وختم قائلا: "ستوفر الجهات المختصة جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بجميع مراحل التحقيق".

حجز متهم وتوقيف مديري أمن بعد إطلاق نار بمدرسة تركية

تأتي حادثة اليوم بينما تستمر تداعيات عملية اقتحام طالب سابق مدرسة "أحمد كيونجو" بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، أمس الثلاثاء، حيث أصيب 16 شخصاً، ثلاثة منهم بحالة حرجة، بحسب بيانات الولاية اليوم الأربعاء. وأعلنت محافظة شانلي أورفا، اليوم الأربعاء، بعد تحقيقات نيابة الجمهورية في سيفريك، عن توقيف شخص واحد "له صلة بالهجوم"، على أن يستمر التحقيق القضائي. كما جرى إبعاد مديري شرطة منطقتين وأربعة مديرين من مديرية أمن المنطقة، ومديرية التربية الوطنية في المنطقة، عن مهامهم "مؤقتاً" لضمان سير التحقيق.

ويشير بيان الولاية اليوم إلى خروج سبعة من أصل 16 شخصًا أصيبوا في الهجوم المسلح من المستشفى، وأن حالة ثلاثة من الجرحى خطيرة، إذ يستمر علاجهم مع الآخرين في مستشفيات شانلي أورفا. وكان الطالب السابق قد هاجم ببندقية صيد "خرطوش" أمس المدرسة الواقعة في حي حسن جليبي بمنطقة سيفريك، بعد توعّد بالهجوم خلال تهديد نشره على حساب المدرسة على "إنستغرام"، قال خلاله: "استعدوا، سيكون هناك هجوم في هذه المدرسة بعد بضعة أيام، استعدوا أيها القنادس"، قبل أن ينتحر بنفس البندقية. ونقل الأشخاص الـ16 المصابون في الحادث إلى مستشفيات مختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم التركية قد أعلنت تعليق الدراسة في المدرسة المنكوبة لمدة أربعة أيام، وإرسال فرق دعم نفسي واجتماعي متخصصة للطلاب وعائلاتهم لتجاوز الصدمة، مضيفة: "لقد أحزن الحادث المأساوي الذي وقع الثلاثاء 14 إبريل/ نيسان في مدرسة "أحمد كوينجو" المهنية في ولاية شانلي جميع فئات المجتمع بشدة، ومنذ اللحظات الأولى للهجوم الشنيع تدخلت جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك قوات الأمن والعاملون في مجال الرعاية الصحية على الفور، وأُطلق تحقيق شامل".

وكانت نقابة المحامين في ولاية أورفا قد أصدرت أمس بياناً دعت فيه إلى تشديد القوانين المتعلقة بـ"التسلح الفردي" في تركيا، معتبرة أن سهولة الوصول للأسلحة تهدد أمن المؤسسات التعليمية.