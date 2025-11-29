4 دول عربية مقصودة بقرار ترامب حظر السفر

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حظر دائم للهجرة من دول العالم الثالث، بعد حادثة إطلاق نار من مهاجر أفغاني، ويشمل الحظر 19 دولة مقسمة إلى حظر كامل وجزئي. - شملت قائمة الدول المحظورة بشكل كامل 12 دولة، منها 4 دول عربية، مع فرض قيود جزئية على 7 دول أخرى، بهدف حماية الأمن القومي ومنع الهجمات الإرهابية. - أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن توجيهات جديدة لفحص المهاجرين من الدول "عالية الخطورة"، مع إيقاف مؤقت لمعالجة طلبات الهجرة من أفغانستان.

بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث لحين تعافي النظام الأميركي بشكل تام، أحالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، وكالة "رويترز" إلى 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر عندما سُئلت عن المقصود بدول "العالم الثالث". وبدأت إدارة ترامب في تصعيد إجراءاتها ضد المهاجرين بعد قيام مهاجر من أفغانستان بإطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني أحدهما امرأة لقيت حتفها لاحقاً.

ففي يونيو/ حزيران، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بحظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، وقسم الدول إلى مجموعتين، إما حظر سفر بشكل كامل وإما بشكل جزئي. وفي ما يلي القائمة التي شملها حظر السفر سابقاً، والتي يعني إعلان ترامب وتوضيح وزارة الأمن الداخلي أنها المقصودة بتصريحه.

وضمت قائمة الدول المحظور سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل كامل 12 دولة، من بينهما 4 دول عربية، هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إضافة إلى دول إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي. كما ضمت القائمة فرض قيود بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

استند ترامب آنذاك في أمره التنفيذي إلى عدة أسباب، وهي "قصور في الإجراءات الأمنية، وعدم تطبيق إجراءات الفحص، ورفض بعضها قبول مواطنيها الذين قررت الولايات المتحدة فحصهم، وبعضهم مصنف دولاً إرهابية من قبل الولايات المتحدة"، ونص الأمر التنفيذي للرئيس على أن الأسباب وراء القرار هي "حماية الولايات المتحدة من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأسباب خبيثة".

وفي منشورين مطولين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل منتصف ليل الخميس، كتب ترامب أنه سيوقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث لحين تعافي النظام الأميركي، وسيسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون الأمن الداخلي، وهدد أيضاً بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية". كما أكد ترامب أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية "لغير المواطنين في بلدنا".

بدوره، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة بوزارة الأمن الداخلي جوزيف إدلو عن تطبيق توجيهات سياسية جديدة بشأن فحص المهاجرين المحتملين من 19 دولة ذكر أنها "عالية الخطورة"، مشيراً إلى أن التوجيهات تراعي العوامل الخاصة بكل بلد مثل قدرتها على إصدار وثائق هوية آمنة. وأشار إلى تطبيق إدارته الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي بشأن تقييد دخول الرعايا الأجانب. كما أعلنت إدارته عن إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، وذلك بانتظار مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق، ويشمل هذا القرار تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل العائلي وغيرها.

ودخل المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال المتهم في حادث إطلاق النار إلى الولايات المتحدة خلال فترة بايدن على متن الطائرات التي نقلت الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة الأميركية ويخشون على حياتهم، وعمل مدة تقارب عشر سنوات لصالح هيئات حكومية والجيش الأميركي وجهاز الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل على الموافقة على طلب اللجوء منذ أشهر.