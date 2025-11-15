3 وفيات و24 مصاباً في انقلاب أتوبيس جنوبي مصر

- شهد الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية حادث انقلاب أتوبيس رحلات يقل طلاباً ومشرفين، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 24 آخرين، وتم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات. - الأتوبيس كان يقل طلاباً من أسوان متجهين إلى قصر الثقافة في الإسماعيلية للمشاركة في ملتقى الطفل، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب الحادث، مع ترجيحات بارتباطه بالسرعة أو فقدان السيطرة. - استقبلت مستشفى طيبة التخصصي بإسنا 25 طفلاً مصاباً، وفعّلت خطة الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع تجهيز أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

شهد الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي إسنا والسباعية في محافظة الأقصر، جنوبي مصر، اليوم السبت، حادث انقلاب أتوبيس رحلات يقل طلاباً ومشرفين خلال توجههم إلى إحدى الفعاليات الثقافية، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 24 آخرين، وفق بيانات أولية صادرة عن جهات رسمية. وتلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر بلاغاً عاجلاً بانقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق الصحراوي، لتعلن على الفور رفع درجة الاستعداد والطوارئ في المستشفيات، والدفع بفرق طبية وجهات إنقاذ إلى موقع الحادث. وبحسب بيان هيئة الإسعاف، وُجّهت 15 سيارة إسعاف من إقليم جنوب الصعيد، مدعومة بست سيارات إضافية من نطاق محافظة الأقصر، ليصل إجمالي السيارات المشاركة في نقل المصابين إلى 21 سيارة إسعاف.

وأوضح مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إن الأتوبيس كان يقل طلاب إحدى المدارس بمحافظة أسوان، وكانوا في طريقهم إلى قصر الثقافة للمشاركة في فعاليات ملتقى الطفل بمحافظة الإسماعيلية، في إطار رحلة مدرسية انطلقت صباح اليوم. وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة طالبين ومشرف الباص، بينما جرى نقل 24 مصاباً إلى مستشفيات الأقصر وأسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأن الطلاب المصابين ينتمون إلى مراكز مختلفة داخل المحافظة. وتواصل الأجهزة الأمنية والمرورية المعنية معاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لتحديد أسباب الانقلاب، وسط ترجيحات أولية تربطه بالسرعة أو فقدان السائق السيطرة على المركبة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر أنه فور وقوع الحادث، استقبلت مستشفى طيبة التخصصي بإسنا 25 طفلاً عقب وصولهم إلى قسم الطوارئ بإصابات متفاوتة، وفعّلت المستشفى خطة الطوارئ، حيث جرى التنسيق العاجل مع غرفة طوارئ فرع الهيئة بالأقصر لرفع جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة والجراحة والعظام، مع توفير الدعم الكامل من فرق الأشعة والصيدلة والتمريض، وتجهيز غرف الإنعاش والتدخلات الحرجة.