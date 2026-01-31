3 عيادات جديدة لعلاج الإدمان "بسرية تامة" في حمص وسط سورية

- افتتحت دائرة برامج الصحة العامة في حمص عيادات "التعافي من الإدمان" لتقديم خدمات متكاملة للمصابين وأسرهم، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإدمان، مع ضمان السرية التامة وحقوق المرضى. - تقدم العيادات خدمات مجانية تشمل التقييم الطبي والنفسي، الإرشاد والدعم، المتابعة العلاجية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية تخصصية، مع التركيز على احترام خصوصية المرضى. - تفعيل منصة "بوابة التعافي" ورقم "واتساب" سهل التواصل مع الراغبين في العلاج، مع تخصيص برامج علاجية ووقائية متنوعة بالتعاون مع مديرية التربية وجامعة حمص.

افتتحت دائرة برامج الصحة العامة في محافظة حمص وسط سورية أخيراً، عدداً من عيادات "التعافي من الإدمان"، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للمصابين وأسرهم، وتعزيز الوعي المجتمعي حول المرض. وتأتي المبادرة ضمن جهود حكومية لتحسين الرعاية الصحية النفسية، وضمان وصول الدعم والعلاج إلى الفئات الأكثر حاجة، مع الالتزام بالسرّية التامة وحقوق المرضى.

وتم افتتاح ثلاثة مراكز في أحياء رئيسية بمدينة حمص لتسهيل وصول المرضى؛ حيث تقع العيادة المركزية في حي البياضة، بينما جُهّز مركز الخالدية لخدمة سكان الجزء الشمالي من المدينة، ويستهدف مركز كرم اللوز سكان المناطق الجنوبية والشرقية. ويأتي اختيار هذه المواقع ضمن خطة لتغطية أكبر عدد ممكن من السكان، بما يعزز إمكانية المتابعة المستمرة والالتزام بخطط العلاج طويلة الأمد.

علاج مجاني للإدمان وبسرّية

وأكدت رئيسة دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حمص، الدكتورة غدير صليبي، أنّ العيادات تقدم خدمات مجانية بالكامل وتشمل؛ التقييم الطبي والنفسي، الإرشاد والدعم، المتابعة العلاجية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية تخصصية. وشددت صليبي على الالتزام التام بالسرّية، مشيرة إلى أنّ استمارات المرضى لا تحتوي على أسمائهم الصريحة، وأنّ الهوية تظل معروفة فقط للطبيب المعالج لضمان خصوصية الجميع.

وقالت صليبي لـ"العربي الجديد"، إنّ المجتمع "بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الإدمان بعيداً عن الوصمة الاجتماعية"، مشددة على أنّ المصابين "يجب أن يُعاملوا بالاحترام ذاته الذي يحظى به أي مريض آخر". وأضافت أنّ العيادات تقدم برامج علاجية متنوعة (جلسات فردية وجماعية، تعديل سلوك، تثقيف أسري)، فضلاً عن برامج وقائية للطلاب والمراهقين بالتعاون مع مديرية التربية وجامعة حمص.

"بوابة التعافي" لعلاج الإدمان في سورية

تقنياً، أوضحت صليبي أنّ تفعيل منصة "بوابة التعافي" وتخصيص رقم "واتساب"، ساهم في تسهيل التواصل مع الراغبين في العلاج في مراحل مبكرة. وشرحت آلية العمل، موضحة أنّ تقييم الحالات يعتمد على علامات محددة؛ حيث يتم تقديم العلاج المناسب لكل حالة بحسب شدتها. ولفتت إلى أن الحالات الأكثر خطورة تُحوَّل إلى المستشفى لتلقي علاج إزالة السموم، مع اختلاف مدة المكوث بحسب حالة كل مريض ونوع المادة وتاريخ التعاطي.

وتُعتبر هذه العيادات استجابة حيوية للواقع المتنامي للإدمان في سورية، ولا سيما بين فئة الشباب؛ إذ أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أنّ الفئة العمرية بين 21 و31 سنة هي الأكثر تأثراً بنسبة تصل إلى 43% مقارنة بالفئات الأخرى. ورغم صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة، تشير الدراسات الميدانية إلى أن الإدمان أصبح ظاهرة تتطلب رعاية متخصصة، ولا سيما مع تأثير الحرب والأزمات الاقتصادية على تفاقم مشكلات التعاطي.

وختمت صليبي حديثها بالقول: "العيادات ليست للعلاج فقط، بل هي منصات للوقاية. هدفنا تمكين المرضى وأسرهم من تجاوز الإدمان بأمان، لأن العلاج المبكر والدعم النفسي هما الطريق الحقيقي للشفاء".