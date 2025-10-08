3 علماء يحصدون نوبل للكيمياء عن تطويرهم للهياكل المعدنية العضوية

- فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025 لتطويرهم الهياكل المعدنية العضوية (MOFs)، وهم سوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، وعمر م. ياغي. - تُستخدم هذه الهياكل في تطبيقات متعددة مثل استخراج الماء من الهواء، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الغازات السامة، وتحفيز التفاعلات الكيميائية، مما يساهم في حلول مبتكرة لمكافحة تغيّر المناخ. - تبلغ قيمة جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية، وتُقسم بين الفائزين، وتُعد جائزة الكيمياء الثالثة من بين ست جوائز نوبل تُمنح هذا العام.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، في ستوكهولم عن فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، وهم سوسومو كيتاغاوا من جامعة كيوتو، اليابان، وريتشارد روبسون من جامعة ملبورن، أستراليا، وعمر م. ياغي من جامعة كاليفورنيا في بروكلي، الولايات المتحدة الأميركية، وذلك "لتطويرهم للهياكل المعدنية العضوية (Metal-Organic Frameworks - MOFs)".

وابتكر العلماء الثلاثة نوعًا جديدًا من البُنى الجزيئية التي تحتوي على فراغات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية. وتُستخدم هذه الهياكل في تطبيقات متعددة، مثل: استخراج الماء من هواء الصحراء، واحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الغازات السامة، وتحفيز التفاعلات الكيميائية. وتقوم فكرة هذه المواد على ربط أيونات المعادن بجزيئات عضوية طويلة لتكوين بلورات تحتوي على تجاويف واسعة، تُعرف باسم الأطر المعدنية العضوية (MOFs). وبحسب نوع المكونات المستخدمة، يمكن تصميم هذه المواد لتخزين أو التقاط مواد معينة، أو لتوصيل الكهرباء، أو تسريع التفاعلات الكيميائية.

ويُعد هذا الاكتشاف أحد أهم التطورات في كيمياء المواد، إذ يمهّد الطريق لحلول مبتكرة في مكافحة تغيّر المناخ وتنقية المياه وحماية البيئة.

وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي قد مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات، هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في بريطانيا ديميس هاسابيس وجون جامبر.

وتعد جائزة نوبل للكيمياء الثالثة من بين ست جوائز نوبل تُمنح هذا العام. ويليها كل من جائزة نوبل للآداب غدا الخميس، وجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وتختتم الجوائز بجائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين. وتُعد جائزة الاقتصاد الوحيدة التي لم تُنشأ بموجب وصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تم تقاسم الجائزة، يتم تقسيم المبلغ بين الفائزين، بحيث يمكن أن يتقاسمها ثلاثة أشخاص في حد أقصى، وهو أمر شائع في فروع العلوم عندما تكون الأبحاث ناتجة عن تعاون أو تطوير لاكتشافات سابقة.

