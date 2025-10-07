أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن فوز البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأميركي جون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام. وأوضحت اللجنة أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة "لاكتشافهم "النفاذ الكمومي الميكانيكي على المستوى الماكروسكوبي وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية". ومهَّدت جائزة هذا العام الطريق لتطوير الجيل التالي من التكنولوجيا الكمومية، بما في ذلك التشفير الكمومي، والحواسيب الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية.

وكانت الجائزة العام الماضي قد مُنحت للأميركي جون هوفيلد والبريطاني الكندي جيفري هينتون، تقديراً لإسهاماتهما الريادية التي أرست الأسس لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة. وتُمنح جوائز نوبل وفقاً لوصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل (1833–1896)، الذي أوصى بأن تمنح الجوائز لمن قدموا "أعظم فائدة للبشرية". وكانت الفيزياء أولى الفئات التي وردت في وصيته.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تقاسم أكثر من فائز الجائزة، تُقسّم القيمة المالية بينهم، إذ يمكن أن تُمنح الجائزة لثلاثة أشخاص كحد أقصى، وهو أمر شائع في المجالات العلمية التي تتطلب عملاً جماعياً أو بحثياً مشتركاً.

ومنحت لجنة نوبل، أمس الاثنين، في معهد كارولينسكا، جائزة نوبل في الطب لعام 2025 للأميركيين ماري برونكو وفريد رامزديل، والياباني شيمون ساكاجوتشي، تقديراً لاكتشافاتهم المتعلقة بكيفية تنظيم الجسم لاستجاباته المناعية.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد خلال الأيام المقبلة.

(رويترز، أسوشييتدبرس، العربي الجديد)