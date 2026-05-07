الإنتربول توقف 270 شخصاً في عملية لمكافحة تهريب الأدوية شملت 90 دولة

07 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:33 (توقيت القدس)
ضابط في الإنتربول بمقر المنظمة في ليون، 5 فبراير 2026 (فرانس برس)
- نفذت الإنتربول عملية "بانجيا 18" في 90 بلداً، مما أدى إلى توقيف 270 شخصاً وتفكيك 66 مجموعة إجرامية، مع مصادرة أدوية غير مشروعة بقيمة 15.5 مليون دولار.
- تضمنت الأدوية المصادرة منتجات لاضطرابات الانتصاب، مسكنات، مهدئات، مضادات حيوية، ومنتجات للإقلاع عن التدخين، مع تحذير من مخاطر الأسواق الإلكترونية في تسهيل التجارة غير القانونية.
- شهدت العملية ارتفاعاً في ضبط الأدوية المضادة للطفيليات المستخدمة في الطب البيطري، والتي تُسوّق بشكل مضلل كمكملات غذائية وعلاجات بديلة للسرطان.

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الخميس، أن عملية نفّذتها في 90 بلدا أسفرت عن توقيف نحو 270 شخصا يُشتبه بتورطهم في تهريب الأدوية، وتفكيك 66 مجموعة إجرامية، مبدية قلقها من تحوير استخدام المنتجات المضادة للطفيليات. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا في بيان أصدرته أن عملية "بانجيا 18" التي نُفِّذَت في مارس/آذار في مختلف القارات، أفضت أيضا إلى مصادرة أكثر من ستة ملايين دواء غير مشروع تبلغ قيمتها 15,5 مليون دولار.

ومن بين المنتجات غير المرخَّص بها أو المزوَّرة التي صودرت، أدوية لاضطرابات الانتصاب، ومُسكِّنات، ومهدِّئات، ومضادات حيوية، فضلا عن منتجات تساعد على الإقلاع عن التدخين. ولاحظ الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا أن "الأسواق الإلكترونية وقنوات الإمداد غير الرسمية تتيح للمجرمين استغلال ثغر الرقابة واستهداف أشخاص يبحثون عن علاجات سريعة أو ميسورة الكلفة"، محذرا من عواقب "خطيرة، بل قد تكون مميتة".

وسجّلت المنظمة ارتفاعا كبيرا في ضبط الأدوية المضادة للطفيليات، ولا سيما تلك الطاردة للديدان المصرَّح باستخدامها حصريا في الطب البيطري. واشارت إلى أن هذه المنتجات غالبا ما تُسوّق على أنها "مكملات غذائية" وتُباع في إطار "علاجات بديلة للسرطان"، مشددا على أن "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل علمي". وأفادت المنظمة بأن الطلب على المنتجات الصيدلانية المرتبطة بـ"الأداء" و"نمط الحياة"، كالمنشطات والبيبتيدات، يواصل ارتفاعه.

