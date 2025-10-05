22 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في نيبال

- شهدت نيبال انهيارات أرضية وفيضانات أودت بحياة 22 شخصاً خلال 36 ساعة، مع تسجيل 18 وفاة في منطقة إيلام و3 بسبب صواعق وشخص واحد بسبب الفيضانات في أودايابور. - تتواصل جهود الإنقاذ رغم تدمير الطرقات، مع دعوات لتوفير مروحيات للإخلاء الطبي، بينما تعطلت الرحلات الداخلية في مطار كاتماندو. - تجاوز منسوب مياه نهر كوشي مستوى الخطر، مما أدى إلى فيضانات في كاتماندو، حيث غمرت المياه الطرقات والمنازل، معزلة العاصمة عن بقية البلاد.

قتِل 22 شخصاً على الأقل بانهيارات أرضية وفيضانات جرّاء هطول أمطار غزيرة في نيبال خلال الساعات الـ36 الماضية. وقال المتحدث باسم الشرطة بينود غيميري إن 18 شخصاً قضوا في انهيارات أرضية بمنطقة إيلام (شرق) على الحدود مع الهند، وثلاثة آخرين جراء صواعق جنوب نيبال، وشخصاً بسبب فيضانات في منطقة أودايابور.

وذكرت شانتي ماهات، المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها أن جهود الإنقاذ تتواصل رغم إغلاق عدد من الطرقات السريعة وتدمير أخرى بسبب الانهيارات الأرضية. وقال بهولاناث جوراجاي، مساعد المسؤول الإداري لمنطقة إيلام: "يجب أن توفر الحكومة المركزية مروحيات لنقل أشخاص يحتاجون إلى عمليات إخلاء طبي". بدوره أعلن رينجي شيربا المتحدث باسم مطار كاتماندو عن أن الرحلات الداخلية تعطلت بشكل كبير لكن الرحلات الدولية مستمرة".

وفي جنوب شرقي نيبال قال مسؤول إن منسوب مياه نهر كوشي الذي يتسبب في فيضانات تسفر عن حدوث وفيات في ولاية بيهار الهندية كل عام تقريباً، فاق مستوى الخطر. وفي كاتماندو التي تحيط بها تلال، فاضت مياه عدد من الأنهار وغمرت الطرقات والعديد من المنازل، ما عزل العاصمة عن بقية البلاد عن طريق البر.

ويلقى مئات حتفهم سنوياً جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف يونيو/حزيران ويستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

(رويترز)