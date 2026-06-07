21 قتيلاً و19 جريحاً في حادث مروري جنوبي العراق

- لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث سير مروع جنوبي العراق، بينهم زوار دينيون إيرانيون، إثر اصطدام حافلة بصهريج وقود، مما أدى إلى انفجاره واشتعال النيران. - أكد المقدم محمد جابر أن 10 مصابين في حالة حرجة، مشيراً إلى أن السرعة الزائدة كانت سبب الحادث، مع توقع ارتفاع حصيلة الضحايا. - تُسجل العراق يومياً حوادث مرورية بسبب المخالفات، حيث بلغت الحصيلة السنوية 2700 قتيل، مما يجعلها من الأسباب الأولى للوفيات في البلاد.

لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون من جراء حادث سير مروع جنوبي العراق، بينهم زوار دينيون إيرانيون، وفقاً لمصادر طبية عراقية في بغداد، في حصيلة ما زالت أولية، حيث وقع الحادث، اليوم الأحد، على طريق عام بين البصرة وذي قار جنوبي العراق، بين حافلة تقل زواراً دينيين قادمين من كربلاء وصهريج لنقل الوقود، ما أدى إلى انفجار الأخير واشتعال النيران.

وأكد المقدم محمد جابر من مديرية الدفاع المدني في البصرة، لـ"العربي الجديد"، أن 10 مصابين على الأقل بحالة حرجة بينهم أطفال، ومن المرجح ارتفاع حصيلة الضحايا، مؤكداً أن الحادث "قضاء وقدر"، بسبب السرعة الزائدة للحافلة.

وتُسجّل المحافظات العراقية يومياً حوادث مرورية بسبب المخالفات المستمرة التي صارت مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، كقيادة شبان بأعمار صغيرة من دون رخص السياقة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلاً عن عدم الإلمام بأصول القيادة وإرشادات المرور في الشوارع. وبلغت الحصيلة السنوية لضحايا حوادث السير في العراق 2700 قتيل وأكثر من 11 ألف جريح.

ووفقاً لمسؤول حملة التوعية المرورية في بغداد رياض العاتي، فإن حوادث السير باتت من بين الأسباب الأولى للوفيات في العراق مضيفاً، لـ"العربي الجديد"، أن عدم صلاحية الطرق وضعف التزام السواق بالقوانين يتضافران في تحقيق العراق مراتب عليا بحوادث السير في دول المنطقة.