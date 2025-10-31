21 قتيلاً بانهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

- شهدت مرتفعات بابوا غينيا الجديدة انهيارًا أرضيًا مدمرًا أودى بحياة 21 شخصًا على الأقل، حيث سويت منازل بالأرض في قرية كوكاس بإقليم إنجا، بينما تشير تقارير محلية إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى 30 شخصًا. - تتكرر الانهيارات الأرضية في بابوا غينيا الجديدة بسبب التربة غير المستقرة، مما يشكل تحديات كبيرة لجهود الإغاثة والمجتمعات المحلية، حيث يعتمد معظم السكان على الزراعة ويتحدثون 800 لغة. - بابوا غينيا الجديدة، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جنوب المحيط الهادئ بعد أستراليا، تواجه تحديات تنموية كبيرة، بينما تظل أستراليا الجار الأقرب والأكثر سخاءً في تقديم المساعدات.

لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيارٍ أرضي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام أسترالية. ووقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة الثانية صباحا، حيث سويت منازل بالأرض، بينما كان المواطنون نائمين في قرية كوكاس في إقليم إنجا، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) نقلا عن الشرطة. وقال حاكم إقليم إنجا بيتر إيباتاس لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن السكان المحليين أفادوا بأن 30 شخصا لقوا حتفهم، وتم انتشال 18 جثة بالفعل. وتؤكد الشرطة أن حصيلة القتلى بلغت 21 شخصاً.

ولم يتم الرد على مكالمات هاتفية أجرتها وكالة "أسوشييتد برس" مع إيباتاس ومركز شرطة واباج في إقليم إنجا. ولم يرد ماتي باجوسي، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بابوا غينيا الجديدة فورا على طلب التعليق. وقدرت الأمم المتحدة أن 670 قرويا لقوا حتفهم في انهيار أرضي في إقليم إنجا في مايو/أيار العام الماضي، بينما ذكرت حكومة بابوا غينيا الجديدة أن أكثر من 2000 شخص دفنوا تحت الأنقاض.

وتتكرر الانهيارات الأرضية في بابوا غينيا الجديدة، وتشكل التربة غير المستقرة مخاطر على جهود الإغاثة وكذلك على المجتمعات التي تعيش على المنحدرات، حيث تعد بابوا غينيا الجديدة دولة نامية يعمل غالبية سكانها بالزراعة ويتحدثون 800 لغة. وهناك عدد قليل من الطرق خارج المدن الكبرى، ويبلغ عدد سكان بابوا غينيا الجديدة 10 ملايين نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب المحيط الهادئ بعد أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 27 مليون نسمة، وتعد أستراليا هي الجار الأقرب لبابوا غينيا الجديدة والأكثر سخاءً في تقديم المساعدات الخارجية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)