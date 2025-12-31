2025 يسجل أدنى نمو سكاني منذ قيام إسرائيل وهجرة أعلى

- تباطؤ النمو السكاني في إسرائيل: أظهر تقرير مركز طاوب أن النمو السكاني تباطأ إلى 0.9% بحلول 2025، بسبب ارتفاع الوفيات وتراجع الخصوبة والفجوة بين المغادرين والقادمين. - تراجع معدلات الخصوبة: شهدت إسرائيل انخفاضًا في معدلات الولادة، حيث تراجعت بنسبة 30% في المجتمع العربي، وانخفضت بين النساء اليهوديات العلمانيات والمحافظات والمتدينات. - الهجرة والوفيات: ساهم ارتفاع الوفيات وميزان الهجرة السلبي في تباطؤ النمو السكاني، مع زيادة عدد الإسرائيليين المولودين في البلاد الذين يختارون المغادرة.

تباطأت وتيرة النمو السكاني في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أدنى مستوى لها منذ إقامتها، وفق تقرير حديث نشره مركز طاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية، استند إلى معطيات عام 2025. فمنذ عام 1950، بلغ متوسط النمو السكاني في إسرائيل نحو 1.5% سنوياً، باستثناء عامين فقط سجّلا معدلات أقل بقليل. غير أن تقديرات الباحثين تشير إلى أنّ عدد السكان في عام 2025 ازداد بأقل من 1%، وبنسبة تقارب 0.9% فقط.

ويعزو التقرير هذا الانخفاض، غير المسبوق، إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع عدد الوفيات، والتراجع المستمر في معدلات الخصوبة، إضافة إلى اتساع الفجوة بين أعداد المغادرين والقادمين. ورغم الإشارة إلى أن الحكم على اتجاهات الهجرة على المدى البعيد لا يزال مبكراً، فإن صورة النمو الطبيعي تبدو أكثر وضوحاً، بحسب محرر البحث أليكس فينبرغ، الذي يؤكد أن "فترة الذروة في الزيادة الطبيعية في إسرائيل قد انتهت، ومن المتوقع أن يواصل النمو الطبيعي تراجعه".

انخفاض معدلات الولادة في إسرائيل

يستند هذا التقدير إلى تحليل معمّق لاتجاهات الخصوبة خلال العقد الأخير. فعلى الرغم من أن عدد الولادات السنوية بقي مستقراً نسبياً عند نحو 180 ألف ولادة، فإن توزيعها بين المجموعات السكانية يكشف مساراً عاماً نحو الانخفاض. ففي أوساط النساء المسلمات والدروز والمسيحيات، أي في المجتمع العربي داخل أراضي 1948، يُعد هذا الاتجاه قائماً منذ سنوات طويلة، إذ تراجعت معدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة بنحو 30%.

وفي تطور لافت، يشير مركز طاوب إلى مؤشرات مبكرة على تراجع الخصوبة أيضاً بين النساء اليهوديات. ووفق تقديرات تستند إلى تحليل الولادات حسب الفئات العمرية ومحاولة استنتاج العدد النهائي للأطفال لكل امرأة، انخفض معدل الخصوبة لدى اليهوديات العلمانيات والمحافظات خلال نحو عقد من 1.9–2.2 إلى 1.7 طفل حالياً. أما بين المتدينات اليهوديات، فيُتوقع أن يتراجع المعدل من 3.74 إلى نحو 2.3 طفل للمرأة، فيما يُنتظر أن ينخفض لدى النساء الحريديات من 6.48 إلى 4.3 أطفال.

ورغم بقاء معدلات الخصوبة في الأوساط الحريدية والمتدينة أعلى من غيرها، يلفت معدّو البحث إلى ضرورة التساؤل عن مدى بقاء هؤلاء الأطفال داخل هذه المجتمعات مستقبلاً، إذ تُظهر معطيات سابقة أن نحو 15% من الأطفال المولودين في المجتمع الحريدي يخرجون منه عند بلوغهم سن الرشد.

الهجرة والوفيات: عاملان حاسمان

إلى جانب تراجع الخصوبة، يساهم الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات في إبطاء النمو السكاني. ويُعزى ذلك أساساً إلى التحولات في البنية العمرية، إذ بدأت مجموعات كبيرة من اليهود والعرب خلال السنوات الأخيرة بدخول العقدين السابع والثامن من العمر، وهي فئات ترتفع فيها معدلات الوفيات بشكل ملحوظ.

وعلى امتداد معظم سنوات قيام دولة الاحتلال، اعتمد النمو السكاني بالدرجة الأولى على الزيادة الطبيعية، أي الفارق بين الولادات والوفيات، غير أن هذا العامل لم يعد كافياً اليوم، وللحفاظ على معدل نمو لا يقل عن 1% سنوياً، ثمة حاجة إلى ميزان هجرة إيجابي، أي تدفق وافدين يفوق عدد المغادرين، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.

فبحسب التقرير، غادر إسرائيل في السنوات الأخيرة عدد من الأشخاص يفوق أي وقت مضى، من دون أن يقابله ارتفاع مماثل في أعداد العائدين أو المهاجرين الجدد. وفي عام 2025 وحده، سُجّلت فجوة هجرة سلبية بنحو 37 ألف شخص، ما يعني أن عدد المغادرين تجاوز عدد القادمين بهذا الفارق.

وتشير بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى أن عدد المهاجرين إلى إسرائيل يُتوقع أن يكون الأدنى منذ عام 2013، باستثناء عام 2020 المرتبط بجائحة كورونا. وحتى الآن، لا يزال معظم المغادرين من غير المولودين في إسرائيل، ومن بينهم أعداد كبيرة من المهاجرين الذين وصلوا عام 2022 على خلفية الحرب على أوكرانيا، إلا أن اللافت هو الارتفاع المتواصل في عدد الإسرائيليين المولودين في البلاد الذين يختارون المغادرة، إذ ارتفع عددهم من أقل بقليل من 20 ألفاً عام 2022 إلى أكثر من 30 ألفاً في 2025.

ورغم ذلك، شدد التقرير على أن الصورة أكثر تعقيداً مما توحي به الأرقام المجردة. فليست كل مغادرة بالضرورة دائمة، وبعضها مؤقت ولا يُعد سلبياً بالضرورة، بحسب ما أورده موقع "واينت" العبري. إذ إنّ حركة الذهاب والإياب لدى الفئات المتعلّمة، ولا سيما العاملين في الحقل الأكاديمي، قد تشكّل أحياناً رافعة لاكتساب مهارات متقدمة، وبناء شراكات علمية وتجارية، والحفاظ على الروابط المعرفية. غير أنه من الصعب، في الوقت الراهن، الجزم بما إذا كان الارتفاع الحالي في أعداد المغادرين سينعكس لاحقاً بعودة واسعة للإسرائيليين إلى دولة الاحتلال.