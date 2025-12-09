- من المتوقع أن يكون هذا العام ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، مع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية، مما يعكس تسارع تغير المناخ. - مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) انتهى دون اتفاق على تدابير جديدة للحد من انبعاثات الغازات، وسط توترات جيوسياسية وتراجع الولايات المتحدة عن جهودها. - الظواهر الجوية المتطرفة، مثل إعصار كالمايجي وحرائق الغابات في إسبانيا، أصبحت أكثر شيوعًا بسبب تغير المناخ، مع تأكيد العلماء أن انبعاثات الوقود الأحفوري هي السبب الرئيسي.

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون هذا العام هو ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم، يتجاوزه فقط على الأرجح عام 2024 الذي شهد مستوى قياسيا من درجات الحرارة.

وهذه هي أحدث بيانات تصدرها الخدمة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب30) الذي اختتم الشهر الماضي بدون اتفاق الحكومات على تدابير حقيقية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما عكس توترا على المستوى الجيوسياسي مع تراجع الولايات المتحدة عن جهودها وسعي بعض الدول إلى تقويض تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت الخدمة في نشرتها الشهرية أنه من المرجح أن يستكمل هذا العام أول فترة ثلاث سنوات يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 عندما بدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق صناعي. وقالت المسؤولة عن المناخ في الخدمة، سامانثا بورجس: "هذه المراحل المفصلية ليست أمرا مجردا، وإنما تعكس الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ".

واستمرت الظواهر الجوية المتطرفة في اجتياح مناطق من العالم هذا العام. فقد أودى إعصار كالمايجي بحياة أكثر من 200 شخص في الفيليبين الشهر الماضي، وعانت إسبانيا من أسوأ حرائق غابات في ثلاثة عقود بسبب الأحوال الجوية التي أكد علماء أن حدوثها أصبح أكثر احتمالا بسبب تغير المناخ. وكان العام الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض.

ورغم أن أنماط الطقس الطبيعية تعني تقلب درجات الحرارة من عام لآخر، وثق العلماء اتجاها واضحا نحو ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمرور الوقت، وأكدوا أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في وقت سابق من العام إن آخر عشر سنوات كانت الأكثر حرارة منذ بدء السجلات.

(رويترز)