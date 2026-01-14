أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي ومعهد "بيركلي إيرث" الأميركي، اليوم الأربعاء، أن عام 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة المسجلة على مستوى العالم، متوقعين أن يبقى عام 2026 عند مستويات مرتفعة تاريخياً. وأشار المرصد في تقريره السنوي إلى أن درجات الحرارة العالمية لا تزال، منذ ثلاث سنوات، عند مستويات لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري؛ إذ تجاوز معدل درجات الحرارة خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900) بمقدار 1,5 درجة مئوية.

الصورة شهدت جاكرتا موجة حر شديدة، إندونيسيا، 19 أكتوبر 2025 (Getty)

وفي السياق نفسه، قال علماء من معهد "بيركلي إيرث" في الولايات المتحدة، إن "الارتفاع الحاد المسجل بين عامي 2023 و2025 كان استثنائياً، ويشير إلى تسارع وتيرة الاحترار المناخي". وكان العديد من علماء المناخ والقادة السياسيين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، قد أقرّوا علناً منذ العام الماضي بأن الاحترار سيتواصل بمعدل 1,5 درجة مئوية، وهو "الحد الأكثر طموحاً" المحدد بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015. ومع بلوغ هذه العتبة منذ ثلاث سنوات، يرجّح برنامج كوبرنيكوس أن يجري الإعلان رسمياً عن تجاوز "الحد المستدام" بحلول نهاية هذا العقد، أي قبل أكثر من عشر سنوات من الموعد المتوقع أساساً. ويثير هذا التسارع قلقاً متزايداً، نظراً لأن الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، تتخلى عن التعاون المناخي العالمي في عهد رئيسها دونالد ترامب، وتُعطي الأولوية للنفط.

توقعات بدرجات حرارة مرتفعة في 2026

في الوقت نفسه، تفقد الجهود المبذولة للجم انبعاثات غازات الدفيئة زخمها في الدول الغنية. ففي فرنسا وألمانيا، تراجعت جهود خفض الانبعاثات مجدداً في عام 2025. وفي الولايات المتحدة، تسبب التوسع الكبير في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في زيادة البصمة الكربونية للبلاد مرة أخرى، ما بدّد سنوات من التقدم.

وقال رئيس وحدة كوبرنيكوس، ماورو فاكيني، في مؤتمر صحافي: "الحاجة إلى العمل المناخي باتت ملحّة أكثر من أي وقت مضى". ولا توجد أي مؤشرات على أن عام 2026 سيخالف هذا الاتجاه؛ إذ توقعت نائبة مدير قسم تغير المناخ في كوبرنيكوس، سامانثا بورغيس، أن يكون عام 2026 من بين أحرّ خمسة أعوام مسجلة على الإطلاق، وقد يكون مماثلاً لعام 2025. كذلك، يتوقع علماء المناخ في "بيركلي إيرث" أن يكون 2026 "على الأرجح مشابهاً لعام 2025، مع ترجيح أن يكون رابع أحرّ عام منذ 1850".

وفي حال حدوث ظاهرة "إل نينيو" وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة، "قد يجعل ذلك من 2026 عاماً قياسياً"، وفق ما أوضح مدير قسم تغير المناخ في المرصد، كارلو بونتيمبو، لوكالة "فرانس برس". لكنه استدرك قائلاً: "سواء كان ذلك في عام 2026 أو 2027 أو 2028، فالأمر لا يهم حقاً. المسار واضح جداً".

في عام 2025، فاق معدل درجات حرارة سطح الأرض والمحيطات بـ1,47 درجة مئوية مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بعد أن سجل معدل حرارة قياسياً تخطى تلك المستويات بـ1,60 درجة مئوية عام 2024. ويخفي هذا المتوسط العالمي درجات حرارة قياسية في مناطق معينة، لا سيما في آسيا الوسطى والقارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) ومنطقة الساحل الأفريقي، وفق تحليلات أجرتها "فرانس برس" باستخدام بيانات يومية من الخدمة الأوروبية. وبذلك، شهد 770 مليون شخص موجات حر قياسية في بلدانهم، بحسب حسابات معهد "بيركلي إيرث". في الوقت نفسه، لم تُسجل أي درجات حرارة منخفضة قياسية في عام 2025، وفق المعهد الأميركي.

وشهد عام 2025 العديد من الظواهر الجوية المتطرفة، من موجات حرّ وأعاصير وعواصف عاتية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إلى حرائق غابات مدمرة في إسبانيا وكندا وكاليفورنيا، تفاقمت حدتها أو تواترها بفعل الاحترار العالمي. ويُعزى هذا الاحترار إلى حد كبير إلى الاستخدام المتزايد للنفط والفحم والغاز الطبيعي. كما تلعب التقلبات الطبيعية دوراً في ذلك. فعلى سبيل المثال، كانت ظاهرة التبريد المعروفة باسم "لا نينيا" ضعيفة نسبياً في العام الماضي. لكن كبير العلماء في مركز "بيركلي إيرث"، روبرت رود، يُبدي قلقه إزاء عوامل أخرى غير متوقعة تُفاقم الاحترار، حتى وإن كان ذلك بمقدار أجزاء من عشرة أو من مئة من الدرجة على المستوى العالمي.

وعلى وجه الخصوص، كان للقواعد الدولية التي خفضت محتوى الكبريت في زيت وقود السفن منذ عام 2020 أثرٌ غير مقصود، تمثل في المساهمة في الاحترار من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. وفي السابق، كانت هذه الجسيمات العالقة تتسبب بنشوء سحب تعكس ضوء الشمس، ما يُساهم في تبريد الأرض.

(فرانس برس)