2025 أكثر السنوات حرّاً في بريطانيا منذ بدء التسجيلات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بريطانيا أنّ 2025 هي السنة التي سُجِّلَت فيها أعلى درجة حرارة إلى اليوم في المملكة المتحدة، وشهد خلالها البلد المعروف بطقسه الكئيب القدر الأكبر من الساعات المشمسة. ومع حرارة متوسّطة بلغت 10.09 درجات مئوية، حطّم العام 2025 المعدّل القياسي المسجّل في 2022 والذي بلغ 10.03 درجات في بريطانيا.

وأشارت الهيئة إلى أن "أربعاً من السنوات الخمس الماضية أصبحت من بين الأعوام الخمسة الأشدّ حرّاً" منذ بدء القياسات عام 1884. ولاحظت أنّ السنوات العشر الأكثر حرارة سُجلت كلها خلال العقدين الأخيرين، ورأت أن "هذا يُظهر بوضوح بشكل متزايد تأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة في بريطانيا".

وأكّدت الهيئة أيضاً أن عدد الساعات المشمسة عام 2025 كان الأكبر في بريطانيا منذ بدء تدوين البيانات في هذا الخصوص سنة 1910، إذ بلغ 1648.5 ساعة، متخطياً بما قدره 61.4 ساعة الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2003.

ورأى خبير المناخ في الهيئة مارك مكارثي، في بيان، أن هذه السنة الشديدة الحرارة "تتطابق مع العواقب المتوقعة لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري". وأضاف "قد لا يعني ذلك أن كل سنة ستكون الأكثر حرارة على الإطلاق، لكنّ مراقبتنا للطقس ونماذجنا المناخية تُظهر بوضوح أن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يؤثر في مناخ المملكة المتحدة".

وتوالت الأرقام القياسية العام الماضي، إذ كان الربيع ثم الصيف الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات. كما شهد الشتاء والخريف درجات حرارة أعلى من المتوسط.

شحّ المياه في بريطانيا

وشهد صيف 2025 أربع موجات حر، إلّا أن مستوى 40.3 درجة مئوية الذي سُجل في يوليو/ تموز 2022 بقي الرقم القياسي في بريطانيا. وعلّقت العالمة في هيئة الأرصاد إميلي كارلايل بقولها "إذا كان الكثيرون سيتذكرون ربيع وصيف 2025 الشديدَي الحرارة، فإن ما استرعى الانتباه هذه السنة هو أن ارتفاع درجة الحرارة كان ثابتاً على مدار السنة، إذ فاقت المتوسط خلال كل الأشهر، باستثناء يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول".

وأفاد ثلث البريطانيين في استطلاع نشرته جمعية "سيتيزنس أدفايس" في أواخر أغسطس/ آب بأنهم واجهوا صعوبة في الحفاظ على برودة منازلهم هذا الصيف، إذ إن تصميم المساكن في بريطانيا لا يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة المرتفعة. كما شهدت إنكلترا في 2025 أكثر فصول الربيع جفافاً منذ أكثر من مائة عام.

وفي منتصف أغسطس، اعتبرت هيئة البيئة أن شح المياه في إنكلترا يُصنف ضمن فئة الظواهر "ذات الأهمية الوطنية". ودفع هذا الشح إلى حظر ريّ الحدائق في منطقة يوركشير، في شمال إنكلترا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، نبّه خبراء من لجنة تغيّر المناخ الاستشارية المستقلة إلى ضرورة أن تتهيأ المملكة المتحدة سريعاً لمواجهة "ظواهر مناخية حادة" بحلول سنة 2050. وطرح هؤلاء فرضية ارتفاع في درجات الحرارة لا يقل عن درجتين مئويتين قياساً بعصر ما قبل الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من جفاف وفيضانات وموجات حر، وحذّروا من أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيواصل وفقاً لهذه الفرضية تسارُعه من 15 إلى 25 سنتيمتراً، ما يشكّل تالياً خطراً على المدن البريطانية الساحلية.

(فرانس برس)