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ويؤكد عمر الجبوري قيام بلدية بغداد بإزالة عدد من صور ضحايا الحرب على "داعش" في حي الدورة جنوب غرب بغداد، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الصور لا تعني شيئا لذوي الضحايا، لكنها رمز للذكرى، وإزالتها بالتزامن مع العيد الذي يقضي فيه عراقيون بعض أوقاتهم قرب صور ضحاياهم يمثل استفزازا للمشاعر، واستهانة بالدماء التي سالت من أجل تحرير العراق من سيطرة التنظيم الإرهابي".وسيطر تنظيم "داعش" على الموصل ومدن عراقية أخرى منتصف عام 2014، وشنت القوات العراقية حملة عسكرية موسعة بدعم دولي لطرد التنظيم من هذه المناطق، تسببت بمقتل وإصابة وتشريد آلاف العراقيين.