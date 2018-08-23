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يعتقد البعض أن طائر العقعق هو الشيطان في حالة تمويه، فإذا رأيت العقعق حول منزلك فهذا يعني أنّ الشيطان يحاول إثارة المتاعب لك. أما طائر البوم فلقد اعتبر في الثقافات العربية نذير شؤم وموت ونحس وحظ عاثر.*اختصاصي في علم الطيور البرية